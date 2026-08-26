一只小鸡不慎掉入组屋沟渠，叫声凄厉，引来一家三口展开“地毯式救援”。19岁女生跑回家搬救兵，父亲带着米袋下楼，母亲原地守候，经过两次尝试终于把小鸡救出。更暖心的是，他们还一路寻找鸡妈妈，最终让小鸡扑向母亲怀抱，上演感人重逢。

这起暖心事件发生在上星期天（8月23日）下午约4时，地点在东海岸马林台（Marine Terrace）一带。

小鸡掉沟渠 女生搬救兵

19岁的南洋理工大学李光前医学院大一新生黄梓如接受《联合早报》访问时回忆，当时她正和母亲外出购物，突然听见小鸡不断鸣叫。由于住处附近常有野鸡出没，母女俩起初没太在意。但购物回家后，沟渠方向仍传来阵阵叫声，她们决定循声查看。

“我们发现一只小鸡掉进组屋沟渠里，但每当我们靠近，它就跑走，而且越跑越远。”

黄梓如灵机一动与母亲“分工合作”——她飞奔回家“搬救兵”，请父亲下楼帮忙，母亲则留在原地守着小鸡。父亲带着一个米袋赶到后，一家三口合力打开沟渠盖，从另一端把小鸡赶进袋子。由于小鸡受到惊吓，一直乱窜，一家人尝试两次才成功将它救出。

一路寻母鸡 见证感人重逢

把小鸡救出后，黄梓如一家并未就此离开。他们拿着米袋到组屋后方寻找小鸡的父母，最终在另一座组屋附近找到母鸡和其他小鸡。黄梓如轻轻捧出小鸡，它立刻从她手中跳下，飞奔向母亲。

“小鸡摸起来非常柔软，它和母鸡团聚的一幕让我们既感动又温馨，也为它平安回到母亲身边感到欣喜。”黄梓如说，一家人当时没想太多，只希望先救下小鸡。“我们还不断‘叮嘱’它，以后不要再掉进沟渠里！”

野鸡成社区“居民” 居民合力守护

黄梓如透露，马林台一带乐龄人士较多，不少年长居民已习惯野鸡在社区活动，颇有早年甘榜的感觉。她回忆，过去曾有人投诉野鸡，甚至放置笼子准备捕捉公鸡。不过居民们互相讨论，并向议员反映后，这只公鸡得以继续留下，还逐渐繁衍出自己的“家族”。

黄梓如希望一家人救助小鸡的经历，能让更多人关注野生动物，传播对动物的关爱与善意。黄梓如的母亲随后也将救援视频上传至脸书群组“Singapore Wildlife Sightings”，暖心举动引来众多网民称赞。