涉嫌在网上发表挑起种族对立及鼓吹涉及儿童的不当言论，余澎杉被加控四项罪名。

余澎杉（Amos Yee，27岁）星期三（8月26日）在国家法院被加控两项抵触《防止骚扰法令》和两项在不同群体间试图以宗教或种族为由挑起敌意的控状。

被告目前获准以1万5000元保释，保释条件包括不得在网上发布任何涉及对恋童癖的看法，或煽动不同种族群体之间产生不良情绪的内容。

案展定9月18日进行审前会议。

根据警方星期二（25日）发的文告，今年4月至7月间当局接获数起报案，指余澎杉发布令人不安，并具有挑起种族对立性质的网络内容，随后展开调查。

调查显示，余澎杉涉嫌分别于4月7日和11日在个人博客发文，并于5月27日在社媒平台X上传视频，声称新加坡的马来回教徒和印度社群受到占多数的华族群体严重歧视。他也针对政府如何对待这些社群发表言论，并建议他们通过抗议的方式向政府表达不满。

余澎杉也被指在6月30日在个人博客发布另一篇文章，声称儿童有能力对性行为作出同意，并主张废除有关儿童性同意年龄的法律。

此外，警方发现他早在2021年上传的另三段视频，也包含鼓吹涉及儿童的性关系，以及主张废除禁止儿童性虐待材料相关法律的言论。

警方已于上星期二（18日）根据《网络犯罪危害法令》，针对余澎杉在X平台上传的视频发出禁用指示。X平台已遵从要求，有关内容目前已无法浏览。至于其余被指具冒犯性质的内容，警方也已向余澎杉发出停止通讯指示，要求他删除个人博客上的相关贴文。

余澎杉早前在美国被驱逐出境，今年3月20日在樟宜机场被中央人力局逮捕，同天在国家法院被控三项抵触国民服役征召法令的控状。

控状指余澎杉没在服役前报到进行身体检查，长达9年10个月又26天；以及在没持有出境准证的情况下出国，合计约9年7个月又11天。

根据《刑事法典》第298A（a）节条文，在不同群体间试图以宗教或种族为由挑起敌意，一旦罪成可被判监禁最长三年或罚款，或两者兼施。

根据《防止骚扰法令》，若蓄意传达带有威胁或侮辱性的信息，引起他人恐慌或焦虑，一旦罪成可被判罚款最高5000元。

根据国民服役征召法令，违例者可面对最高1万元罚款，或坐牢不超过三年，或两者兼施。