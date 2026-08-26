涉嫌受贿10万元，以及教唆他人开出虚假发票和提供报价，幸运商业中心委托的项目咨询公司总裁和一家建筑设计公司董事，被控上法庭。

被告郑启岸（40岁）和郑泉源（60岁）星期三（8月26日）在国家法院面控。

根据贪污调查局星期三发出的文告，郑启岸案发时是TSM C&S Consultants Pte Ltd的总裁。这家公司当时受幸运商业中心分层地契管理委员会的委托，担任一项车道改善工程项目的顾问。郑泉源则是建筑工程设计与咨询公司Hoe Guan Enterprise Pte Ltd的董事。

控状显示，郑启岸涉嫌在2024年11月至12月期间，两次收受郑泉源共10万元的贿赂，作为推动对方公司与车道改善工程项目相关业务利益的酬劳。

2024年11月，郑启岸被指教唆JF Eng Consultants Pte Ltd董事以公司名义，开出一张金额5万元的虚假发票，指这笔钱为幸运商业中心的咨询费。实际上，这家公司并未提供任何服务。

郑启岸也涉嫌在2023年5月，教唆两家公司人员为车道改善工程的咨询顾问项目提供报价，欺骗分层地契管理委员会这是独立报价。这两人为Sterling Engineers Pte Ltd的运营董事和Demaco Consultants Pte Ltd的项目工程师。

郑启岸被指借此以6万零800元的价格，顺利取得这项咨询项目。

郑启岸因此面对四项包括抵触《防止贪污法令》、欺骗和伪造账目的控状，郑泉源则面对一项抵触《防止贪污法令》的控状。

两人已聘请代表律师，郑启岸尚未表明是否有意认罪，郑泉源则否认有罪。两人各获准以10万元保释，案展9月23日过堂。

根据《防止贪污法令》第6节条文，贪污罪若成立，可罚款最高10万元，或监禁最长五年，或两者兼施。根据《刑事法典》，欺骗若罪成，可被判最长10年监禁，以及罚款。若伪造账目罪成，则可被判坐牢10年，或罚款，或两者兼施。

贪污调查局强调，我国对贪污行为采取零容忍态度。当局会调查所有与贪污相关的投诉和举报，包括匿名举报。公众可通过贪污调查局官网、电邮或电话等渠道，举报任何涉嫌贪污的行为。