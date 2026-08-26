一对中国籍男女涉嫌在滨海湾金沙酒店客房内伪造百元钞票，再到滨海湾金沙赌场使用，岂料一张印有“COPY”字样的假钞被收银员识破，全案因而曝光。两人将于星期三（8月26日）被控上法庭。

33岁男子与25岁女子将在串谋伪造新加坡货币的罪名下被控。一旦罪成，可被判最长20年监禁及罚款。

新加坡警察部队星期三凌晨发文告说，当局于星期一（24日）凌晨约3时50分接获报警，指一名男子试图在滨海湾金沙赌场，使用一张100元的假币兑换筹码。

中央警署和商业事务局（Commercial Affairs Department）警员赶抵现场展开调查。初步调查显示，涉案男子把面值共15万元的钞票交给赌场收银员，要求将这笔钱存入他的赌场账户。

收银员清点现金时，发现其中一张肖像系列100元钞票印有“COPY”字样，随即报警。

警员随后带男子返回他的酒店房间，发现一名女子正拿着一台打印机离开房间。执法人员拦下这名女子，并从女子身上搜出121张面值100元的假钞。

警方过后搜查酒店房间，从中发现疑似用于伪造钞票的工具，包括一瓶墨水、纸张和裁纸刀，过后皆被没收作为案件证物。

两名嫌犯将在串谋伪造新加坡货币的罪名下被控上法庭。根据《刑事法典》第489A节条文，罪名一旦成立，可被判处最长20年监禁及罚款。

警方严正看待任何涉及伪造货币的犯罪活动。根据《刑事法典》，伪造、使用或持有伪造钞票，以及制造或持有伪造货币的工具或材料，均属违法行为。

伪造货币或钞票罪成可被判最长20年监禁及罚款；明知是假钞却当真钞使用，同样可被判最长20年监禁及罚款；持有假钞则可被判最长15年监禁及罚款；制造或持有伪造货币工具或材料，罪成可被判最长20年监禁及罚款。

警方提醒公众，若怀疑收到假钞，应立即拨打999报警，并尽量记下钞票持有人的特征。

公众应避免触碰或进一步处理可疑钞票，可将钞票放入信封中再交给警方。公众也可通过金融管理局网站了解新加坡真钞的防伪特征。