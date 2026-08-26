过去两周，陆路交通管理局执法人员再逮到八名非法提供跨境载客服务的司机，并充公他们所驾驶的车辆。

陆交局星期三（8月26日）在脸书贴文说，通过全国私人出租车司机协会（NPHVA）和全国德士师傅协会（NTA）的定期举报，近来有八名司机因违法提供跨境载客服务，在陆路关卡和樟宜一带被捉，车辆也被扣押。

国家发展部兼交通部高级政务部长孙雪玲也在社媒发文说，从去年7月至今，陆交局突击检查超过5000辆车辆，其中241辆因违法提供跨境载客服务被充公。

“我们严正看待这些执法行动，这有助确保乘客跨境旅程的安全，也保障本地点对点司机的生计。”

9月学校假期即将来临，她鼓励有意跨境前往新山的公众提前规划，只使用持照的跨境交通服务业者，确保行程安全。

新加坡和马来西亚的交通部于4月30日联合宣布，从5月4日起，公众可从新加坡搭乘跨境德士，在柔佛的新山、依斯干达公主城（Iskandar Puteri）、森林城市（Forest City）、古来和士乃（Senai）任何地点下车，反之亦然。新马两国入境的外国注册德士在本国境内的指定载客地点，也将从原本的一个，各增加多三个。

Grab是本地目前唯一持有电召跨境德士服务执照的平台。其他德士公司的持牌跨境德士司机，也可通过Grab应用接单。目前，Grab平台已有数百辆获准提供跨境服务的德士。

公众可上网举报非法跨境服务。按现行条例，非法跨境载客一旦罪成，可罚款最高3000元，或坐牢最长六个月，或两者兼施；车子也可能被充公。