今年上半年本地诈骗案数量和涉案损失金额同比下降，但电子商务和社交媒体冒充诈骗案不降反升，成了警方目前的主要挑战。

新加坡警察部队星期三（8月26日）公布2026年上半年诈骗与网络犯罪数据。今年1月至6月，本地共发生1万8391起诈骗与网络犯罪案件，其中超过九成是诈骗案，达1万6821起。

然而，诈骗案数量比去年同期的1万9644起减少近15%，为四年来同期最低；涉案损失金额则从5亿零20万元减少近18%至4亿1060万元。

网购诈骗与社媒冒充诈骗增加

尽管整体数字下降，部分诈骗类型却呈上升趋势。

其中，网购诈骗案从去年同期的3240起增加近两成到3865起，损失金额则从约700万元增至约830万元。警方指出，这类案件主要涉及宝可梦卡牌、热门收藏品及明星周边商品等。受害者通常在网上支付定金或全款后，发现卖家失联，才惊觉受骗。

社交媒体冒充诈骗案则从397起增加近五成至587起，损失金额从220万元增加逾七成至390万元。其中一起案件便造成一名受害者损失约210万元的加密货币，推高整体损失。

网购诈骗也是上半年最常见的诈骗案，其余最常见的诈骗案类型依次是钓鱼、投资、求职、冒充政府官员诈骗和社交媒体冒充诈骗。

从四方面着手打击诈骗

警方强调，目前整体诈骗案和损失下降，是因为当局在四方面展开的反诈工作，包括拦截诈骗活动、侦测与举报、执法，以及公众教育，取得成效。

其中，警方去年9月向Meta、苹果和谷歌发出四项实施指令，要求移除诈骗广告、恶意账号、个人网页及公共主页等内容。当局也持续提升相关系统和技术，加强网络空间的防范能力。

警方也与金融、电信及网络平台等伙伴合作，打击诈骗活动。今年上半年，共有4万7500条电话线和3万7500个WhatsApp账号被注销，超过5万2200个恶意诈骗网站被屏蔽。

其中，被注销的电话线包括星和（StarHub）的1万2481条和SIMBA的1万1491条。星和被注销的电话线中，1万1032条来自旗下的Eight网络。

新加坡警察部队和资讯通信媒体发展局（IMDA）联合答复《联合早报》询问时说，当局定期展开执法行动，对违例商家和用户采取行动。“今年上半年，至少196名用户被调查、86人被逮捕、59人被控上法庭。”

随着当局加强对钱骡执法，今年上半年有超过2900名钱骡和骗子接受调查，至少470人被控。部分诈骗相关罪行纳入鞭刑惩罚范围之后，已有被定罪者判处一至三下鞭刑，平均监禁刑期为26个月。

反诈骗中心今年上半年共追回超过9770万元，占诈骗总损失近四分之一，其中包括8970万元法定货币和超过800万元的加密货币。另一边，当局也通过各项干预措施，协助受害者避免至少1亿2710万元的潜在损失。

在公众教育方面，政府持续通过各项计划提高国人的防骗意识。今年3月展开的全国模拟诈骗演习已吸引至少5000人报名，预计9月结束，公众可通过相关资源了解最新诈骗趋势。

当中，资媒局于今年2月推出SIMCardHowMany网站，让公众查询名下注册的后付费SIM卡数量。资媒局答复《联合早报》询问时说：“截至目前，网站已进行超过3万4000次检查。我们将继续与警方等其他机构合作，提高公众对网站的认识。”

警方：无论公众或企业都应尽力一同打击诈骗

警方指出，虽然我国持续加大力度对抗诈骗，但犯罪团伙持续利用本地和海外钱骡，因此公众须提高警惕，切勿让自己的个人银行账户和资料等遭诈骗分子利用，以免无意间被卷入犯罪活动。

警方也说，政府致力于加强打击诈骗活动，并继续推行全面的反诈骗公众教育计划，让公众掌握必要的防诈知识、能力和资源。