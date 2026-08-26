宝可梦卡牌在本地持续受到收藏者追捧，相关诈骗案也明显增加。今年上半年，涉及宝可梦卡的电商诈骗案达605起，比去年同期的279起增加超过一倍，占所有电商诈骗案的15.7%，成为警方密切关注的诈骗趋势之一。

近年来，收藏卡牌在本地和全球多个地区热度持续上升。其中，一些热门及稀有宝可梦卡牌价格水涨船高，动辄数百甚至上千元，也成为骗子伺机下手的行骗工具。

根据新加坡警察部队星期三（8月26日）公布的2026年上半年诈骗和网络犯罪数据，电商诈骗是最常见的诈骗类型，共有3865起，涉案损失约830万元。

其中，宝可梦卡是此类骗局涉及的主要商品。今年上半年共发生605起相关案件，较去年同期的279起增加逾一倍，占所有电商诈骗案的15.7%。涉案损失也从47万2000元大幅上升至约120万元。

回顾往年数据，宝可梦卡相关骗案占2025年全年电商诈骗案的13.6%，较2024年的1%显著增长；去年全年涉及的损失金额亦超过160万元。

警方提醒，宝可梦卡案件主要与预购卡片有关，公众应保持警惕，切勿轻易全额转账或交付定金给身份不明者。（邝启聪摄）

海贼王卡牌骗局也受关注

警方指出，涉及宝可梦卡的案件主要与预购卡片有关。适逢宝可梦今年迎来30周年，相关卡牌及产品持续推出，诈骗分子也预料会趁此热潮伺机而动。

新加坡警察部队答复《联合早报》询问时说，除了宝可梦卡外，动漫海贼王的游戏卡也被发现涉及电商骗局。“海贼王卡牌的骗局模式和宝可梦卡相似，受害者一般都是在Carousell、脸书和Telegram等平台看到广告或贴文，骗子随后让他们支付定金或全额付款。”

虽然没有透露具体多少起案件涉及海贼王卡牌，但警方指出，受害者往往因迟迟未收到商品，或在网上看到有其他人上同一个卖家的当，才知受骗。

此外，骗子也利用其他热门收藏品或艺人周边商品（如韩流应援棒等）设局。警方劝请公众务必保持警惕，切勿轻易转账支付定金或全额款项，以免沦为骗案受害者。

50岁至64岁中年群体 成社媒冒充骗局主要目标

除了电商诈骗，社交媒体冒充诈骗今年上半年也明显增加，共有587起，涉案损失达390万元。警方透露，这类骗案的主要受害者为50岁至64岁人士，占所有案件约35%。

在这类案件中，骗子一般通过脸书等社交媒体或WhatsApp等聊天应用，冒充受害者的朋友、家人或同事，再以不同理由要求受害者提供一次性密码、银行登录资料，或直接转账。

受害者除了面对金钱损失，社交媒体或聊天应用的账号也可能被骗子盗用，进一步造成个人资料及账号安全风险。