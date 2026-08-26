良好的家庭关系和社区支持有助于儿童健康成长，尤其能帮助家庭资源较少的儿童。不过，在冠病疫情期间，社区支持的作用有所减弱.

新加坡科技研究局人类发展与潜能研究院（A*STAR IHDP）和香港大学研究人员共同进行一项研究，探讨家庭和社区支持与儿童行为问题之间的关系。这些问题包括易怒、攻击性行为和过度活跃。

研究人员分析2206名3岁至6岁学前教育儿童在疫情前的2018年至2019年，以及2021年疫情期间的情况。结果发现，无论是在疫情前后，家庭关系较好的儿童都较少出现行为问题。

研究人员认为，幼儿的社会情感发展不仅受物质资源影响，家庭关系的质量也同样重要。亲子关系亲密、父母给予孩子关爱，并积极引导孩子，有助于儿童培养自我调节能力、理解社会规范，并在日常互动中管理自身行为。

研究主要作者、新科研人类发展与潜能研究院前研究员、现任香港大学社会科学学院人口研究中心助理教授李雄寻博士说：“围绕在儿童身边的人际关系至关重要。温暖且具支持性的亲子关系，加上父母对孩子活动的积极引导，对促进儿童行为调节和社会适应发挥着重要作用。这意味着，支持家庭不仅在于提供资源，也在于创造有利条件，让积极的亲子关系得以建立和巩固。”

邻里凝聚力强可缓解家庭资源匮乏 弱势家庭儿童获益最显著

除了家庭关系，社区支持也与较少的儿童行为问题相关。

研究发现，疫情前，来自社会经济条件较弱家庭的儿童和邻里，从紧密的社区关系中获益最多。凝聚力强的邻里，能够在一定程度上缓解家庭资源匮乏带来的挑战，从而可能减少儿童在成长和福祉方面的差距。

新科研人类发展与潜能研究院主任、国大杨潞龄医学院小儿科系杨李唯君教授说：“凝聚力强的社区能为家庭资源较少，尤其是社会经济条件更不利的儿童提供更多支持。培养邻里之间的信任和互惠，也有助于加强儿童的福祉和韧性。”

研究也发现，儿童在疫情期间出现的行为问题比疫情前更多。

虽然疫情期间家庭和社区支持仍有助于减少儿童的行为问题，但由于公共服务和人与人之间的互动受到限制，社区支持能发挥的作用也有所减弱。这种情况在社会经济资源较少的社区更加明显。

研究指出，支持儿童发展不能只关注个别儿童和家庭，邻里关系和社区网络同样重要。

研究人员建议，可通过育儿资源和家庭支援计划加强亲子关系；帮助家长管理压力和积极回应孩子的行为，并且为家庭创造更多建立邻里联系的机会。与此同时，也应更关注资源较少的社区，确保儿童在社会受到干扰期间及之后，仍能获得家庭和社区支持。

杨李唯君教授说：“儿童的发展受到周围关系和环境影响。稳固的家庭关系在幼儿时期仍是核心，但凝聚力强的社区也能帮助儿童在早期健康成长，并减少社会不平等。”