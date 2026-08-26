超老龄化社会带来更多机遇与挑战，新加坡社科大学推出全新计划，协助有意打造实用解决方案、满足社区需求的创业者积极贡献。

这项名为“公益孵化器”（GOOD Incubator）的计划，主要面向已创立注册公司、且已有具备发展潜力的初创项目的新社科大学生开放，包括报读持续教育与培训课程的学生。申请者需通过项目选拔环节，评审团由新社科大代表、导师及行业合作伙伴组成。

在评选过程中，除了考量项目所能创造的社会影响力，初创企业的商业成熟度也是一大选拔标准。

“公益孵化器”计划获得教育部“研究、创新与企业2030”（RIE2030）计划支持。

新社科大校长陈大荣教授星期三（8月26日）在2026乐龄创业创新节（Geronpreneurship Innovation Festival）上宣布这项计划。

“公益孵化器”涵盖科技、商业、合作及区域发展四大方面。例如，通过阿里云等合作伙伴，支持创业者运用包括人工智能等新兴技术；协助创业者与新加坡社会企业中心（Singapore Centre for Social Enterprise，简称raiSE）等机构合作，并联合社会服务机构共同开展解决方案的试点工作。

陈大荣说：“多年来，我们不断见证着极具潜力的创新理念从学生、研究人员，以及社区合作伙伴中脱颖而出。我们也深刻认识到，要将这些理念转化为改变现实的切实影响，必须依托一个汇聚科技、企业、慈善力量与社区组织的完善生态系统。”

他以新孵化器计划为例指出，新计划将为创业者对接所需的专业指导、人脉资源和发展机会，帮助他们打磨解决方案，并将其推向更广阔的市场。