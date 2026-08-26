我国烟霾情况稍有好转，一小时PM2.5悬浮颗粒浓度从前几天的偏高水平恢复正常水平，全国24小时空气污染指数也稍微滑落。

全岛多处星期三（8月26日）中午时分下了一场雷阵雨。截至下午1时，全国24小时空气污染指数（PSI）介于60至80，属于中等水平；星期一（24日）晚上，中部地区24小时空气污染指数一度达98，为两年多来最高水平。若超过100则为不健康水平。

一小时PM2.5悬浮颗粒浓度则介于每立方米11微克至23微克，处于正常水平，相比星期一每立方米57至66微克的偏高水平，情况有所好转。

根据国家环境局官网星期三早上10时30分发布的最新消息，在加里曼丹部分地区及苏门答腊南部和中部地区探测到零星热点，亚细安南部也探测到几个热点。加里曼丹西部、中部和南部，以及苏门答腊南部和中部发现中度至浓密烟羽。

加里曼丹西部和南部、砂拉越西部和马来西亚半岛西部地区的数个空气素质观察站，都记录到不健康至非常不健康的空气素质水平。但因为云层覆盖，无法全面判定该地区的热点和烟霾情况。

接下来几天，除了马来西亚半岛部分地区、苏门答腊岛西部沿海和北部地区以及婆罗洲北部地区料下雨，亚细安南部大多地区的天气预计干燥。

在容易出现火势的地区，干燥天气若持续，热点和烟霾情况将加剧。亚细安南部地区的风向，主要从东南吹向西南。

同时，亚细安北部地区料持续降雨，因此，热点和烟霾情况预计受控。该地区预计主要吹西南风。