“我得郑重澄清，那绝对不是我！即使过生日，我也绝对不会穿着燕尾服去上班！”

在严肃的全球知识产权论坛开幕式上，律政部“掌门人”唐振辉的这番自我调侃，逗得全场哄堂大笑。他向全场说：“这一切，全是由人工智能生成的。”

唐振辉本月刚度过57岁生日，律政团队为“老板”送上一份“AI大礼”——一本题为《关于我们57岁老板的57则完全非官方、未经证实、没人请我们写的观察》的插画册，绘声绘色地记录了部长的各种“小怪癖”。

册子还附带一张用AI生成的假新闻报道，照片里唐振辉一身笔挺的燕尾服，在办公室里举行新书发布会，神气活现地捧着画册。

他说，这份礼物的制作虽由AI操刀，程序相对简单，但过程中仍需要大量人为参与：有人勇敢出点子，有人向AI下指令，不断调整完善AI成品，再把一切整合成完整作品。

所以，AI并没取代人类创意，反而大大拓展了人类能做到的事。过去可能需要插画师、摄影师和记者等不同专才才能完成的作品，如今所需资源更少、速度更快，即使不具备这些专业技能的人，也能完成制作。

知识产权制度须跟上AI步伐 将人类创造力转化为价值

唐振辉以这份生日礼物为例，说明这将会是所有人会遇到的更广泛的转变。如今已有AI生成的微短剧、音乐、角色、游戏、标语、广告、产品设计和电脑代码，甚至分子、材料；未来还可能出现新药。

AI不只改变创作方式，也改变了谁能创作，能创作什么，创作的速度和成本。

然而，唐振辉有感而发地说，AI帮助同事们在很短时间内制作这本画册和虚构报章，并不是这份生日礼物真正有价值的原因。这份“AI大礼”真正的价值，来自背后的人——同事们的思考、心意、努力、创意。

他说，AI带来无限可能，而这场发展还远未到尽头，未来势必更广泛、深入和创新。但归根结底，是人类的智慧和创造力为这些可能性赋予意义，并最终创造价值。

因此，知识产权制度也必须随着科技发展不断演进，保持动态而非停滞，继续鼓励人类创造力；将创造力转化为价值，并让人们有信心继续创作。