理发师趁店铺尚未营业，利用从宿舍同事裤袋里偷来的钥匙潜入理发店，偷走两个装有1万2500元的捐款罐，之后将钱带回马来西亚，用来偿还阿窿债务，被判坐牢18个月。

马来西亚籍被告哈菲兹（30岁，Muhammad Hafiz）日前承认一项破门行窃的控状。他案发时在蔡厝港油池广场的一间理发店担任理发师。

案情显示，被告自今年3月受聘，其间与其他同事一同住在万礼一带的宿舍。5月13日上午约9时，被告趁同事不备，从对方放在宿舍客厅的牛仔裤里偷走理发店钥匙。

隔天上午约8时，被告趁理发店尚未营业，使用偷来的钥匙潜入店内，偷走两个捐款罐。两个捐款罐内共有1万2500元现金，女店主平日指示员工每天从营业收入中拿出30元，投入捐款罐作为慈善用途。

被告得手后，前往附近的多层停车场，将现金从捐款罐内倒出，再把空罐及钥匙丢弃。

当天上午10时30分，被告若无其事地回到店里上班，中午12时30分离开新加坡前往新山。抵达马国后，他把部分赃款兑换成7600令吉（约2390新元），并用来偿还阿窿债务及支付其他个人开销。

同日，店主发现捐款罐失踪后报警，被告晚上7时经兀兰关卡返回新加坡时落网。警方从他身上起获90元及1571令吉现金。被告至今仍未归还余款。

理发店负责人：已撤捐款罐 改网上捐钱

理发店负责人指，被告之前曾透露家境困难，自己也曾借钱给对方。

她透露，捐款罐放在柜台附近的橱柜内，里头的款项都来自理发店的营业额，用于捐助不同的慈善机构。被告受雇仅两个月就干案，如今她已撤走捐款罐，改在网上捐钱。

另外，理发店门外也新张贴一则通告，鼓励顾客使用电子支付付款。

完整报道，请翻阅2026年8月26日的《新明日报》。