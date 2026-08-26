乌美联合工业区中元会砸逾14万元办庆典，今年再次加入本地难得一见的客家破地狱仪式，还特地从柔佛古来请来6道士主持。

庆典上星期四（8月20日）开始，于乌美路第3014B座旁连办四天，首日的普渡法会中还加入客家“破地狱”仪式。

中元会主席陈重瑛（68岁）接受《新明日报》访问时说，这个已有30多年历史的中元会计划每三年轮流采用不同籍贯的仪式来超度祖先，目的是让不同籍贯的先人和“好兄弟”都能在法会中受益。如今已经是第二年依客家传统习俗进行普渡大会。

今年连续第二年安排了超度历代祖先的客家“打城破地狱”。陈重瑛说，这一仪式已越来越罕见，本地或偶尔可见客家丧礼上出现破地狱仪式，但已几乎快找不到会进行这类普渡法会的道士了。为此，他还特地从柔佛古来请来六位道士主持仪式。

“整场法事时间很长而且很耗体力，道长们需要分成每组三人轮流（主持）。”

客家“打城破地狱”又称为“破沙”，陈重瑛透露，他们从当天中午就开始准备，足足花费三个小时堆成七彩双龙、龟蛇两将以及五旗四门组成的沙雕。

整个仪式主要分为诵经请神、赦关免罪，以及最后的破门跃火三个部分。在重头戏破门跃火当中，道士会将口中含着的清水喷向沸腾热油，继而腾身跃过火焰，寓意从地狱中解救亡灵。

除了破地狱仪式，中元会还在周末办歌台和“吃桌”，整个庆典总花费高达14万至15万元。

负责这次客家“破地狱”仪式的道长邱伟霖（68岁）受访时指出，中元会普渡法会中“破地狱”和一般丧礼上的“破地狱”虽然在基本科仪程序上大致相似，但在对象和牌位写法等方面有所不同。

“一般丧礼上的超度对象只是刚刚逝世的一位特定往生者，但中元会上普渡众生，超度对象包括已经往生很久的历代祖先和无主孤魂等。普渡法会上会有‘海陆空’牌位，用来超度包括在海中、陆地车祸，或在空难等不幸离世者。”

导览团盼为中元节“破除迷信”

年轻兼职导游薛进兴（31岁）创办的“嘿来团”导览团当晚到场参观仪式。活动吸引了九人报名，当中包括一名美国人。

薛进兴受访时说，许多人误以为“破地狱”是广东籍贯的独有习俗，但实际上各大籍贯均有此传统，只是呈现方式各具特色。例如，广东人会使用瓦片并以“破瓦”象征“破地狱”，客家人则以“破沙”和掀开代表地狱之门的铁片屋檐作为象征。

他说，办中元节导览团主要是希望能破除人们对传统和宗教习俗的迷信。

完整报道，请翻阅2026年8月26日的《新明日报》。