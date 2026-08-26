珍珠百货商场楼上住宅鼠患频传，有居民指或因有人在四楼空间“聚会”留下的垃圾引来老鼠。记者周末走访时，确实发现20多人。

《新明日报》日前报道，住在牛车水一带纽马吉路（New Market Road）第32座的居民申诉，近一年前开始出现鼠患问题，有居民甚至买粘鼠板，再将江鱼仔、鸭骨等炒香后作饵，外加蚝油，三周内抓近20只老鼠。

记者趁着上星期天（8月23日）下午到四楼查看，发现这里遮阳又通风，至少有20名客工拿着纸皮“席地而躺”，有人喝得醉醺醺，也有人打包了食物和几名好友“聚餐”。

客工称垃圾会带走

一名来自中国河南的客工说，他与友人每两周休息一天，特地从武吉班让过来放松，与朋友聚聚。

“我们每次休假就会过来，吃喝的东西，我们都会带走。尽量不影响他人。”

他们说，熟食中心环境吵闹，很难说上话，因此才到四楼坐下闲聊。据观察，他们打包了两份食物，一旁还有约四五瓶酒。他们离开后，也未留下任何垃圾。

另一名客工则是从乌美一带过来。他说，一般都是从楼下捡纸皮后，再带到楼上“席地而坐”，离开前会把纸皮放回原处。

附近居民谢先生（67岁）说，上述情况从去年下半年开始，尤其是每逢星期天或公假时，便有大批客工在这里聚集。他说，自从他们开始相聚用餐后，鼠患问题也随之而来。

“他们要躺，要聊天都行，无伤大雅。偶尔讲话大声也能接受。但是他们吃东西、喝酒，必须保持环境卫生。”

市镇会：已转交警方处理 加强区域巡逻

惹兰勿刹市镇会发言人早前通过电邮回复《新明日报》询问时说，市镇会每周都有在这个区域展开防治害虫工作，并感谢居民的意见。

发言人说，为减少四楼开放区域的人员聚集，市镇会也已经张贴告示进行劝导，并将此事转交新加坡警察部队，以应对可能存在的非法集会与聚集行为，而警方也将加强这个地区的巡逻力度。

“我们将继续密切关注事态发展，并与相关部门紧密合作，为居民改善生活环境。”

完整报道，请翻阅2026年8月26日的《新明日报》。