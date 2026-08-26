八旬妇外出买药时不幸遭轿车撞飞，送院后发现脑部出血，抢救四小时不治，55岁男驾驶被捕。

这起车祸发生于上星期四（8月20日）下午约3时，地点是文庆路上段第13A座停车场旁的辅助路。

死者是86岁的杨女士。她的外孙女告诉《新明日报》，事发时，杨女士正独自前往附近的诊所拿药。

“外婆当时往巴刹的方向走，看到身边有人已经在过马路了她才过。可是一辆黑色轿车突然右转，把她撞飞。”

她指出，外婆比其他路人更为年长，且拄着拐杖，所以就比别人慢了一步。

事故发生后，现场公众协助报警，杨女士随后被紧急送往陈笃生医院抢救。

外孙女透露，经医生扫描诊断，老人家不仅脑部大面积出血，头皮至颈部还留有一道极深的伤口。

“尽管医疗团队全力施救，但外婆伤势过重，入院抢救约四小时后不治。”

新加坡警察部队受询时证实此事，指在上述地点接获一起涉及一辆轿车和一名行人的交通事故通报。

发言人说，一名86岁女行人在失去意识的情况下被送往医院，随后宣告不治；一名55岁男驾驶则因涉及不小心驾驶（driving without reasonable consideration）导致他人死亡被捕。警方的调查仍在进行中。

新加坡民防部队则透露，接获车祸通报并把一人送往陈笃生医院。