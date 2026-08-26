女佣趁七旬老雇主夫妇尚未起床，偷走男雇主钱包内的677元现金，并将大部分赃款汇给男友后，声称在樟宜机场苦等男友数日无果，随后试图乘船前往峇淡岛时，在港湾中心被捕。

被告是现年41岁的印度尼西亚籍女佣德皮（Depi Lestari），她承认一项偷窃罪，被判坐牢四周。

调查揭露，今年7月8日早上7时许，被告因手头紧决定行窃，趁雇主夫妇还在卧房睡觉时，打开77岁男雇主未上锁的公事包，抽出钱包并盗走677元现金。随后，她拿走放在屋内的个人证件，打包行李偷偷离家。

女雇主早上8时30分醒来后，发现被告不见踪影，而男雇主的钱包也少了现金，怀疑被告偷钱逃跑，于是立即报警处理。

另一方面，被告得手后于同日早上9时35分前往城市购物中心（City Plaza），将其中的654元兑换成印尼盾，汇入男友的印尼银行户头，并将剩余现金花光。

7月12日，被告因警方发布紧急公报（Police Gazette）通缉她，于港湾中心准备乘船离开去峇淡岛前遭逮捕。被告至今都没做出任何赔偿。

被告在庭上解释，从离家到落网期间，她一直按照男友的指示在樟宜机场等待，因为对方称会飞来新加坡在机场把钱还给她。怎料男友后来又要求她先搭船到峇淡岛，再转机前往雅加达找他，她这才前往港湾中心。

被告称她是被男友逼急了，才会偷雇主的钱，如今已后悔当时的决定，恳求法官从轻发落。

法官下判时说，被告利用工作便利行窃，背叛雇主对她的信任，至今也没有做出任何赔偿。