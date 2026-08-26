延后了三年的本地第四家鸡蛋农场建设工程，今年初获得银行最高6500万元的融资后，据悉将于下个月底动工兴建。

本地上市公司奕力集团（Ellipsiz Ltd）旗下子公司ISE Foods Holdings（简称IFH）2022年宣布，获新加坡食品局原则上批准，在林厝港建造面积约10公顷的鸡蛋农场。

根据当时公布的计划，项目涵盖四个主要设施，包括设于林厝港的蛋鸡场和一日龄雏鸡孵化场、大士的育成鸡场（parent pullet farm），以及双溪登加的种鸡场（parent layer farm），形成种鸡培育至鸡蛋生产的完整产业链。

育成鸡场主要把雏鸡饲养至18周龄；种鸡场则产下受精蛋，供孵化场孵化出下一代蛋鸡。

这项耗资超过1亿元的综合设施原定于2023年第一季起分阶段施工，其中蛋鸡场原本2024年投入运作，其余设施2026年竣工。

不过，IFH随后因为要加强农场生物安全措施、建设成本增加，以及调整农场设计和布局等因素，推迟了工程，甚至一度表示须重新评估原计划是否可行。

据《联合早报》获得的最新消息，有关工程在延误三年后，新农场建设预计9月底动土，地点在克兰芝大道（Kranji Way）附近，邻近另外三家鸡蛋农场，即安安农场、成春农场和周氏农业。记者星期二（8月25日）走访这个地段时，发现现场围起围栏，但尚无施工迹象。

今年3月，马来亚银行（Maybank）与奕力联合宣布，马来亚银行作为唯一银行出资方，向IFH提供最高达6500万元的定期贷款，用于支持第四座鸡蛋农场的部分开发建设。

奕力集团首席执行官何少强在文告中说：“作为一家本土企业，我们坚信本地企业能够在提升国家韧性方面发挥重要作用，这座农场正体现了这一理念。在马来亚银行的支持以及与食品局的合作下，我们将打造一座可为新加坡人服务数十年的设施。”

奕力受询时没有回应《联合早报》有关动土的消息。食品局发言人回复询问时仅说：“食品局会继续与IFH就商业蛋鸡场的建设计划保持沟通。”

根据2025年食品数据，我国去年共生产7亿3670万个鸡蛋，约占本地消费者需求的32%。第四家鸡蛋农场建成后，预计每年可额外生产3亿6000万个鸡蛋，到时本土鸡蛋产量共可满足本地约一半消费者的需求。

针对新农场可能带来的竞争，安安集团总裁马琼就受访时说，不担心竞争问题。“刚开始可能会有些混乱，但过一阵子后，供需应该会稳定下来。本地市场规模有限，本地生产的鸡蛋增加后，进口鸡蛋的数量应该就会减少。”

目前，我国主要的鸡蛋进口来源包括马来西亚和泰国等。