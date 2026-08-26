一名29岁男子涉嫌在毒品影响下驾驶，在快速公路上蛇行，最终与另一辆车发生车祸。事发后他试图逃离现场，被马赛地男驾驶制伏，随后被警方逮捕。

这起事件发生在星期二（8月25日）傍晚5时35分，地点是武吉知马快速公路往泛岛快速公路方向路段。

社交媒体TikTok用户“JustPlayProduction”当天上传三段行车记录器视频，其中两段可见两名男子在上述路段的路肩，一名男子看似神志不清，另一名男子则在他身后拉住他。前者当时手中看似握着某样物品，但过后将物品丢弃。

在最后一段视频中，一辆黑色马自达汽车在公路上蛇行，从左至右频繁切换车道，多名电单车骑士险些被撞，纷纷紧急闪避。

黑色马自达汽车在路上危险蛇行，险些撞上数名电单车骑士。（取自JustPlayProduction TikTok）

这名用户称，黑色马自达随后与一辆马赛地汽车发生碰撞。自称是马赛地男驾驶的用户在视频留言中提到，马自达司机肇事后看似神志不清试图逃离，被他当场制伏，随后等待新加坡民防部队和警方到场处理。

新加坡警察部队答复《联合早报》询问时证实接到上述车祸通报，一名29岁男子过后因涉嫌在毒品影响下驾驶被捕。调查正在进行中。

民防部队受询时说，救护人员到场后为一名受轻伤者进行检查，但对方拒绝送院。