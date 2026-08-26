“事发地点离路旁石墩和围栏仅约50米，如果当时撞上去，后果不堪设想。”

一辆从新加坡开往吉隆坡的过夜巴士，星期三（8月26日）凌晨疑因司机打瞌睡，在马来西亚南北大道马六甲州境内失控冲上路旁土坡后侧翻，造成至少两名乘客受伤，其中一人头部流血，另一人疑似骨折无法动弹。

事故发生在星期三凌晨约4时许，地点在南北大道马六甲州路段，距离野新收费站（Jasin Toll Plaza）约3.5公里。

大巴疑似因司机打瞌睡而失控，导致车辆冲上路旁土坡后侧翻。（受访者提供）

乘客林先生接受《联合早报》访问时描述，他当晚搭乘城市旅游（Cityline）过夜大巴从新加坡前往吉隆坡公干，行经上述地点时，巴士疑似因司机打瞌睡偏离车道，冲上土坡后侧翻。

“虽然情况不算太严重，但两名年长乘客伤势较重——一人头部流血，另一人躺着无法动弹，似乎伤及骨头。”

他心有余悸地说：“事发地点离路旁石墩和围栏仅约50米，如果当时撞上去，后果不堪设想。”

救护车逾一小时才抵达

林先生称，交警在10多分钟后到场，但救护车逾一小时才抵达。

涉事巴士公司虽另派巴士接载乘客，但众人仍在路边等候近两小时。林先生因惊吓过度不敢再乘搭巴士，改叫朋友来接他。

公司承诺加强安全 乘客批善后不力

城市旅游在林先生的小红书贴文下留言。（截图自林先生小红书贴文）

林先生随后将经历发布到社媒平台小红书。城市旅游在林先生的小红书贴文下留言，称公司已知悉事故并配合当局调查，承诺加强车辆安全管控及驾驶员安全教育，防止类似事故再次发生。

然而林先生反驳，他尝试通过WhatsApp告知公司自己的腰部扭伤需就医，却未获任何回复，公司也没有职员主动联系他。

《联合早报》已联络城市旅游了解详情。