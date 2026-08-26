为了取乐，九天内拨打1035通电话到不同邻里警局却默不作声，男子被判入狱23天。

被告符家宏（37岁，译音）共面对四项阻碍公务员执行公务的控状，他星期三（8月26日）承认其中一项，另三项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，2026年4月21日至29日期间，被告共拨打1035通电话到义顺邻里警局、勿洛邻里警局、芽笼邻里警局和宏茂桥邻里警局。每当电话接通后，他便默不作声。

调查显示，涉案电话号码登记在一名外籍客工名下。这名客工接受调查时说，早前已丢弃这张电话卡。

警方随后查明，被告在2026年农历新年前不久，在宏茂桥一个夜市购买二手手机，并在手机里头发现一张电话卡。

被告查询后发现这张电话卡的收费便宜，并附有大量通话时间和流量，因此决定使用，并为电话卡充值。

被告承认拨打邻里警局的电话只是为了取乐。

超过1000通的电话中，有425通电话拨打到义顺邻里警局，其中330通被接听。其余未接听的来电也影响警局的电话运作，因为后续来电必须排队等待，导致警局无法及时接听其他电话。

被告诊断有轻度智障

被告在2026年5月11日被捕，面控后还押心理卫生学院接受精神评估。他被诊断有轻度智力障碍，不过这与犯罪行为并无关联。

控方指出，被告使用他人名下的电话卡犯案，增加警方追查他身份的难度，也导致电话卡登记者须接受调查。他的行为不仅浪费警方资源，也影响其他公众来电，促请法官判他坐牢三至五周。

被告律师代为求情说，拨打999紧急电话与拨打非紧急的邻里警局电话性质不同，恳请法官下判时考量这点，判被告入狱两周。