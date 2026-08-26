我国和哈萨克斯坦地理条件不同，却同样重视融入各自区域并与世界保持联系。新加坡可成为哈萨克斯坦和中亚企业开拓东南亚市场的门户，哈萨克斯坦则可成为新加坡企业进入中亚和更广泛欧亚地区的重要桥梁。

在哈萨克斯坦进行访问的国务资政李显龙，星期三（8月26日）在阿斯塔纳获颁哈萨克斯坦一级友谊勋章时，提到对新加坡与哈萨克斯坦乃至中亚合作关系的展望。他也说，新加坡明年担任亚细安主席国，将探索东南亚与中亚在交通、互联互通、能源和可持续发展等领域加强合作。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）当天向李资政颁发友谊勋章。

这个勋章是哈国颁给政治领袖的国家级别勋章，建国总理李光耀以及前总统哈莉玛也曾分别在2012年和2023年获颁这个勋章。

李资政在答谢辞中回顾两国关系发展时说，新哈虽然在1993年正式建交，但两国友谊的起点可追溯至哈萨克斯坦独立前。

1991年，时任国务资政李光耀应哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫邀请访问，并在哈萨克斯坦最高苏维埃发表演讲，分享新加坡的发展经验，以及对经济转型的看法。

托卡耶夫同新加坡也有长久渊源。他在1970年代曾以年轻苏联外交官身份在新加坡工作，后来也以不同身份多次到访我国。

李资政说，两国历任领导人持续推动双边关系，近年也互相进行国事访问和国会高层交流。“每一次交流都拉近了两国的距离。我很高兴今天也能尽一分力。”

哈萨克斯坦目前是新加坡在中亚最大的经济伙伴。两国《服务贸易与投资协定》去年生效，为进一步促进贸易、投资和商业往来奠定基础。

双方的合作也延伸至人才培训和能力建设。纳扎尔巴耶夫大学（Nazarbayev University）长期同新加坡国立大学李光耀公共政策学院合作，为哈萨克斯坦官员提供领导力和治理培训。

李资政指出，两国下来也将在水务管理、数码发展，以及科学与研究交流等新领域扩大合作。他说，双方可凭借各自经验和能力，在这些领域开展务实合作。