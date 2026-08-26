如果你对本地某位小贩的美食情有独钟，不妨为他制作一部短视频，除了支持小贩生意，还可能赢得最高3000元奖励。

商贩协会（Hawkers of Food Centres）星期三（8月26日）宣布从下月起至10月底，邀请15岁至35岁的新加坡公民或永久居民，参加“我最喜爱的小贩”（My Favourite Hawker）短视频创作比赛，鼓励年轻人记录他们最喜爱的熟食摊、熟食文化与摊贩故事，为传承本地熟食文化贡献力量。

两个月间，参赛者可将一部自拍的30秒至60秒以小贩为主题的视频，提交到商贩协会的网站上参赛。短视频的内容和形式可以丰富多样，譬如作者可在视频中录制本人的出镜讲解，并用编辑软件和适度的特效手法增加视频的可看性。

主办方将从参赛者中评选出一二三等奖各一名，并分别授予他们3000元、2000元和1000元奖金。主办方还会根据公众投票，评选出一名“小贩青年团大使”，大使除了获得1000元奖金外，还将受邀在商贩协会的网站上分享更多关于小贩的所见所闻。

这项活动的合作方为淡马锡理工学院，也得到国家环境局和为青年服务的非营利组织*SCAPE的支持，比赛评委也来自协会和这些机构的代表，评选结果将在11月11日公布。

商贩协会会长洪明德（60岁）说：“我们希望年轻人对小贩这个行业有更深的认识，也鼓励他们加入我们的行列。”

调查：青年当小贩兴趣不及做厨师

今年3月至8月间，由淡马锡初级学院学生主导的一项针对20名在淡马锡理工学院和工艺教育学院（ITE）学生所做的相关调查中，当问及烹饪专业学生的择业选择时，受访者对于当小贩的兴趣最低，排在餐饮业老板、厨师和餐饮业管理者之后。

对于这个调查结果，牛车水大厦熟食中心的“才伟鱿鱼”摊主⁠陈铭涵（40岁）认为，主要因为年轻人对于小贩行业不够了解。

掌舵才伟鱿鱼摊位的这名第三代传人，当年从南洋理工大学电子工程专业毕业后，曾在第一通（M1）当了三年电信工程师。之后，为了传承家业，他毅然放弃电信工作，从2014年开始转而投身于小贩经营。

“小贩的工作让我颇有成就感，既能传承家族的烹饪手艺，又有收入供养孩子和家庭。”

陈铭涵也是商贩协会的财政，他回想10多年前刚入行成为小贩的时候，遇到的最大挑战是得不到社会认可，甚至在他申请银行户口的时候找不到“小贩”这一工作选项。

“如今，小贩的地位已明显提高，当局也推出了培育新手小贩摊计划和小贩承前启后计划等多项支持政策……我们现在的挑战是如何利用人工智能技术把生意做得更大，希望短视频创作比赛能够帮到更多小贩。”