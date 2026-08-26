许多年轻人社媒朋友圈广阔，但未必能找到一个能倾诉的朋友。本地社企推出新计划，为面对人生重要转折的青年配对聊天对象，让他们在安全空间与受过训练的志愿者面对面倾谈，感受被人聆听和支持，建立应对人生挑战的信心。

这个由社企Empact推出的Chat Circles试点计划，星期三（8月26日）在乌节路*SCAPE青年心理健康中心grovve举办首场聊天会。活动获上个月启动的“新加坡青年计划”支持。

青年计划由文化、社区及青年部、民间组织和私企联手推展，从多方面支持年轻人拓展能力与强项，应对未来挑战。协助青年提升心理福祉与健康是青年计划重点措施之一。文社青部同七个社服机构与社企合作，将陆续推出八个心理韧性项目，初步阶段料可惠及约1万名青年。

Chat Circles活动率先试行，接下来一年预计举办多九场活动。

Empact创始人和首席执行官杨祯彦受访时说，新计划面向准备升学、找工作或初踏入职场的青年，在他们应付人生转折之际给予心理支持。他指出，许多青年因感觉被亲友批评、否定或与同辈比较后，陷入焦虑。

“我们希望打造一个让年轻人感到完全被接纳和倾听的空间，通过与志愿者一对一聊天，倾吐他们面对的一些挑战。”

杨祯彦强调，Chat Circles并非心理健康项目，而是侧重建立心理福祉，倡导年轻人通过挖掘自身强项，学习情绪控管技巧，应对他们遇到的困难。青年若需要专业辅导或其他支援，计划会转介他们到社服机构等合作伙伴；青年和志工不会交换个人信息。

每场聊天会历时两小时，可容纳15对至30对青年和志愿者。参与者先在一名听障者引导下学习手语和进行冥想活动，再开始谈话。

青年渴望真实友谊 摆脱社媒疏离感

参加首场聊天会的理工学院学生乔丹·奥维尔（Jordan Oliveiro，19岁）受访时说，他总觉得自己与朋友关系疏离，即使一起外出吃饭，闲聊五分钟后，大家就开始滑手机，在社媒互传信息。

“我其实挺喜欢社交，也很渴望友谊……希望通过这个活动接触更多人，感受他人的鼓励。”

同乔丹配对的聆听者董伟文（30岁）是一名志工，目前在社服机构从事扶持青年的工作。参与活动前，他通过培训了解如何与青年交流。

文社青部兼永续发展与环境部高级政务次长吴函燕在Chat Circles推介仪式上致辞时，分享过去任职经济发展局时曾外派到美国，初来乍到很不适应，幸得友人聆听和支持，让她克服困难。

她指出，像Chat Circles这类社区项目可让青年明白，面对人生转折固然艰难，但他们不需要一个人面对。她期待看到更多年轻人采取主动措施，勇敢迎向契机和挑战，并从中建立信心和韧性。

同文社青部合作推出心理韧性项目的机构包括百仁中心（Brahm Centre）、关爱青少年中心（简称CARE Singapore）、关爱生命（Caring for Life）、关怀机构、SHINE儿童与青少年服务，以及触爱社会服务。详情可浏览全国青年理事会的Discover网上平台（https://www.discover.nyc.gov.sg）。