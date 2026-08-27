室内高强度综合耐力赛Hyrox在本地吸引越来越多年长者参与，60岁以上的参赛人数连续六场创新高，短短两年增加逾九倍。新加坡体育理事会说，这个趋势反映本地年长者对于保持活跃的观念逐渐改变，他们做运动不仅是为了保持健康，也要追求新挑战和成就感，并结识朋友。

Hyrox体能竞赛2017年创立于德国，近年来陆续扩展至新加坡、日本、中国、韩国、泰国、美国和英国等地。参赛者须在不限时内完成八组功能性训练，包括滑雪机、雪橇推进、负重绳索拖拉、波比蛙跳、划船机、负重前行的农夫行走和沙袋弓步，以及药球掷扔；每组动作之间还必须完成一公里跑步。

Hyrox新加坡回复《联合早报》询问时说，本地60岁以上的参赛者不断增加，2024年6月的赛事共有12人，同年8月增至21人；2025年6月再增至40人，11月增至48人；今年4月有67人，今年11月赛事的乐龄参与更活跃，截至8月第一周已有超过110人报名。

Hyrox新加坡区国家经理威廉·佩蒂（William Petty）说：“许多年长参赛者追求的是自我突破和融入社群。”

他说，人人都可以参加这个体能竞赛，年长者若想参与但对身体状况有所顾虑，可以先咨询医生。

体理会说，2025年的全国运动参与率调查显示，年长者认为“年纪太大”是他们参与运动的阻力，但这个占比从前年的47％降至去年的37％；65岁以上而经常运动的人，也由65％增至71％。越来越多年长者表示，参与运动的动力不只是维持健康，也希望能有更好的个人形象和精神状态。

跨代参赛普遍 目标明确激励长者训练

本地健身中心也应需求，开办Hyrox训练课。

UFIT新加坡健身教练高乐慧说，越来越多五六十岁的人开始对Hyrox产生兴趣，与亲友一起或跨代参赛的情况也日益普遍。“比赛提供明确的自我挑战目标，而不是跟别人竞争。有关训练也有利于提升身体肌力、平衡力、心肺耐力灵活度。”

TFX集团健身教练德里（Derick Yahya Phan）发现，年长者参赛很大程度是因为受到亲友鼓励，所以有人支持是年长者踏出第一步的信心，也可激励他们保持训练。“很多年长者希望通过Hyrox改善体能和生活素质，肌力和耐力增强也可提升自信。”

不过，他建议初学者先进行基础训练，然后再根据个人能力，逐渐提高训练强度。

有人为健康而战 有人为亲情而跑

参加过三场Hyrox竞赛的方瑞文（65岁，物流经理）再度报名参加来临11月在本地举行的比赛，他上一场到香港参赛。

65岁的方瑞文说，他喜欢Hyrox比赛的气氛，男女老幼打成一片，看到年轻人给年长者加油，很感到鼓舞。（曾坤顺摄）

他说，Hyrox不仅是耐力挑战，也是一套适合长者锻炼肌力和体能的训练方式。

“这些训练都为人生后半段打基础，与其等日后把钱花在频繁看医生，不如早点投资在规律运动。这些东西是你给自己积累的，没有人可以从你身上拿走。”

即使不参赛，训练本身对年长者也有帮助，例如负重前行、推拉雪橇等动作，都有助提升腿部、上肢和握力，强身健体。

不过，方瑞文说，连续完成力量动作后得马上跑步，对年长者都是极大考验。因此，年长者不必跟年轻人较劲，只要按个人极限和节奏，安全完成竞赛就好。“真正需要超越的只有我们自己，等到有一天没那么活跃了，至少还有力气照顾自己。”

64岁的叶孙龙（后）和儿子叶恳力（前）组队参加Hyrox竞赛，接受有关训练。（Hyrox Singapore提供）

叶孙龙（64岁，专案经理）去年6月和11月参加本地两场Hyrox赛事。他不是自己报名，而是儿子邀他搭档参加双人组项目。当时，他感到很意外。

“我问他，你自己去参加不是更好吗？为什么要拉上我？儿子就说了一句，为了凝聚父子感情。”

叶孙龙听了，马上答应。他一直保持跑步的习惯，接近60岁时受儿子鼓励开始接触力量训练，参加Hyrox让他的健身考验上了一个台阶。

叶孙龙（前）应儿子叶恳力（后）的建议一同参加Hyrox竞赛，并接受有关训练。（Hyrox Singapore提供）

叶孙龙说，Hyrox最吸引他的是结合力量训练与有氧运动，让他接触到雪橇推进和波比蛙跳等以前没接触过的项目。

不过，他更享受与伙伴并肩作战的过程。“第一次比赛跟儿子搭档，第二次跟朋友组队。无论搭档是谁，在比赛中互相支持，感情变得更深厚。”