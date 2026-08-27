黄木水年轻时创作了不少诗词与散文，后来人生进入新阶段便渐渐停笔。30多年后，重见那些沉睡岁月长河多年的文字，让他和年轻时的自己“重逢”。

现年58岁的黄木水，2022年随太太迁居台北。黄木水1980年代领政府奖学金到台湾大学深造，过后回国教书。他退休前为绿洲小学副校长。

在台大求学期间，黄木水担任台大现代诗社社长，并主编中文系刊物《新潮》，更曾凭新诗创作，拿下台大中文系新诗组第一名。

他日前受访时说，当年热衷创作新诗和散文，后来随着工作与生活占据大部分时间，写作逐渐中断。

直到今年3月，读了意大利作家卡尔维诺的小说《看不见的城市》，一股久违的创作冲动被唤醒，他开始在平板电脑上写作，并着手整理昔日文稿。

他说，再次翻阅这些旧作，第一感觉既陌生又熟悉。“这些文字已经沉睡了30多年，就像是忽然遇见了30多年前的自己。”

在整理过程中，他从一首首诗中“看见”当年的心境——有鲜活的青春印记，有岁月沉淀后仍在的怦然触动。

例如《大海》，以简练意象描绘日月交替的张力：大海就是最最古老的战场＼远远的那一边＼直直的海平线＼便是拔河的绳＼以地球为赌注的＼太阳和月亮＼每每＼互有胜败。

黄木水曾考虑通过传统出版社自费将创作出版成书，但因成本和跨地操作等因素而打消念头。“后来查阅资料时发现，数码自助出版并没有想象中的困难，我便决定试试看。”

经过数个月的摸索，他将作品整理成诗与散文诗集《从这里到那里》，妻子借助人工智能工具，根据诗集内容制作多张插图，增添视觉元素。诗集以电子书呈现，有简体和繁体两种版本，分别向新加坡和台湾图书馆办理电子书送存。

对黄木水而言，重点不在于“出版了一本书”，而是让沉潜多年的文字重新与读者相遇。

他也鼓励手中保存着旧作、日记或故事的人，出版并不遥不可及，别让这些“宝贝”一直躺在抽屉里。他说：“可以一步一步来，慢慢整理、慢慢学习。”