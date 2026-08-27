总理黄循财在国庆群众大会上宣布多项鼓励生育的新举措，虽受年轻家庭欢迎，却也让单身者忧心忡忡，担心未来须承担更多的工作与经济压力。

黄总理上星期天（8月23日）宣布多项亲家庭举措，不少受访公众乐见新举措覆盖育儿各个阶段，虽不一定能拉抬生育率，但相信有助于提振组建家庭的信心。

然而，新举措反而引发单身群体的焦虑。一些单身者在社交媒体上表达担忧，除了担心在职场上必须为需要育儿的同事分担工作，未来也得为新政策的额外财政开支“买单”。

接受《联合早报》采访的单身人士，大多对接下来职场上的分工表达了不同程度的关切。林玲（27岁，从事销售）说，下来每逢同事休育儿假，恐怕就得由单身及无子女群体来承担工作，她担心新措施未充分考虑到这个群体的福祉。

林芷恩（35岁，自由业）则说：“育儿假增加，短期内的确可能加重工作负担，但重要的是公司能否合理调配或增添补助人手。长远来看，我觉得这个措施会让本地职场变得更包容、更亲家庭。”

她也期盼政府能多支持单身者，包括提高单身群体照护父母的税务回扣，以及提供更多职业相关辅助，例如提高技能创前程（SkillsFuture）培训补贴。

35岁的陈姓公务员也表达类似诉求，希望政府能为处于职业中期的单身者提供更多职业规划与技能提升支援。

受访者盼单身购屋收入门槛能降低

黄总理在国庆群众大会演说中其实也强调，政府并“没忘记”单身者，理解这个群体同样必须照顾年迈父母和家庭，也关切住房问题。总理当时说，虽然当晚的重点是育儿家庭，但政府也在研究如何更好地支持单身者，计划本届政府任期内推出更多具体措施。

建屋发展局配合国庆群众大会发布的文告，就有一项与单身者相关的购屋措施调整：满35岁单身人士申购组屋或申请建屋局贷款的月入顶限，从7000元调高至8000元。

33岁的软件工程师王家轩目前月薪7500元，与父母同住。他一直期盼单身者购买组屋的年龄门槛能降低，因此对这次年龄门槛不变而只调高月入顶限的做法感到失望。“我还有两年才满35岁，到时候的薪水大概又会超过这个新的月入顶限。”

不过，王家轩能理解政府为了保障结婚率与生育率的政策考量。对于政府承诺不会忽略单身者，他坦言：“我觉得政府这个承诺是真诚的，但实际能照顾多少，我并不抱太大希望。政府优先鼓励生育的原则合理，给单身者的福利自然不会太多。”

学者：支持养儿育女与保障单身权益并非零和博弈

近年来，新加坡单身公民比率持续上升。《2025年人口简报》显示，2019年至2024年间，几乎所有年龄段无论男女，单身比率都上升，其中又以25岁至29岁和30岁至34岁两个年龄段尤为明显。25岁至29岁年龄段，男性单身比率高达83.6%，女性也有74.3%。

新加坡单身公民越来越多，政府应如何更公平地分配资源？南洋理工大学经济学助理教授蔡耀辉受访时指出：“支持育儿家庭与保障单身权益并非零和博弈，两者本质上是一致的，即协助国人在不同人生阶段组建家庭、照顾亲人，好好平衡工作与生活上的种种责任。”

蔡耀辉分析，从家庭财务角度看，住房、看护责任和工作要求，都是每个人在人生不同阶段的压力。养儿育女需要投注庞大的经济和时间成本，理应获得更多支持。但单身者也同样得面对各种压力，尤其购屋和照护年迈父母，不少单身者也同时在照护其他家庭成员，有些也终会组建家庭。

他说：“从这个角度看，与其在不同群体之间划清界线，重点更应放在思维观念上更宏观的转变。更灵活包容的职场文化、更广泛地重视看护责任，让购屋置房更简易，既能让当下的单身者受惠，也能为人们未来组建家庭创造有利条件。公平，未必非得给予所有人相同的福利，而是确保各种不同需求与责任都能受认可。”