虽然制服团体传授了新加坡青少年一些课堂上无法学到的品质，但如今学员们成长的世界已截然不同，我国须帮助年轻领袖为新世界做好准备。公共服务统筹部长兼国防部长陈振声星期三（8月26日）在全国学生军团（National Cadet Corps，简称NCC）成立125周年庆祝活动上宣布全面改革学生军团课程时，作出上述呼吁。

陈振声说：“展望未来，我们的学员成长的世界，显然与前辈们所处的时代截然不同。我们必须做好准备应对地缘政治和地缘经济挑战，与此同时，虚假信息、网络攻击和气候相关的风险也日益错综复杂、变得无国界且瞬息万变。因此，我们必须帮助年轻领袖为这个新世界做好准备，而不是为过去那个世界做准备。”

下个发展蓝图“NCC2030”

为此，陈振声宣布推出“NCC2030”发展蓝图，自2027年至2030年分阶段实施，从四方面逐步改革提升NCC课程。核心训练将增设以新科技为重点的模块，涵盖机器人、无人机和网络安全，作为射击、野外技能和导航等传统技能的补充。

学员也将有机会直接接触新加坡武装部队各军种的训练设施，包括参加空军部队飞行体验计划、海军部队的海上训练部署，以及数码与情报部队（Digital and Intelligence Service）网络安全课。获选的高年级学员，也将有机会参与军事信心课程。

体能韧性训练方面，将增设绳降、障碍训练、皮划艇，以及气步枪和无人机运动等单位间的竞赛，旨在培养学员的批判性思维与解决问题的能力。

NCC的历史可追溯至1901年，是新加坡历史最悠久、规模最大的青少年制服团体，也是新加坡三大全国制服团体之一，目前在119所学校设有135个单位，成员超过1万人。

2032年迁入勿洛新总部

为支持改革后的课程，学生军团将于2032年迁入勿洛军营的新总部，地点毗邻双溪勿洛地铁站，旁边就是第二座室内实弹射击靶场中心。

国防部也将利用学生学习平台，提供精简培训配套和可直接使用的数码资源，并设立专门的辅助教官队伍，减轻教师兼军团教官的行政负担。

陈振声致辞时也向各位校长、学校领导、合作伙伴，以及幕后付出让这一切成为可能的人致谢，并强调：“人，始终是，也永远会是全国学生军团取得成功的核心。”

他补充说：“归根结底，国家的防卫有赖于人民坚守阵地的意志。这一切须从小做起，把价值观和精神灌输给下一代，让他们无论未来面对多么严峻的挑战，都能取得成功。”