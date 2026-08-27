地缘政治紧张扰乱传统贸易路线，新加坡和哈萨克斯坦将推动连接中国与欧洲间欧亚运输路线的“中间走廊”数码整合，探讨在数码贸易、海关系统互通及多式联运等方面的合作，以提升沿线联通和供应链韧性。

两国也将加强水务合作，就水循环再利用、水务数码化等课题交流经验。

新加坡公共事务对外合作局局长官维文星期三（8月26日）在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳代表新方，分别同中间走廊多式联运公司和哈萨克斯坦水资源与灌溉部签署《中间走廊数码整合合作谅解备忘录》和《水资源领域合作协议》。

目前在哈萨克斯坦进行正式访问的国务资政李显龙，与哈萨克斯坦总理别克捷诺夫一起见证签署仪式。李资政在签署仪式上致辞时说，新哈贸易和双向投资虽然持续增长，但整体规模仍相对有限，未来还有很大的拓展空间。

“中间走廊”是一条结合铁路、公路和海运的多式联运通道，也称跨里海国际运输走廊，起自中国，经哈萨克斯坦和里海水域至阿塞拜疆、格鲁吉亚，并延伸至土耳其和欧洲国家。它为中国与欧洲物流提供一项不途经俄罗斯，即替代传统北部陆路通道的新选择。

负责协调沿线跨境集装箱运输的中间走廊多式联运公司，由沿线国家哈萨克斯坦、阿塞拜疆和格鲁吉亚的铁路运营商共同成立，中国国家铁路集团旗下的中铁集装箱后来加入。

新哈签署的首份谅解备忘录，旨在为双方推进“中间走廊”数码整合建立合作框架，潜在合作领域包括数码贸易、海关系统互通、贸易单证、多式联运物流和供应链管理。

双方将在这个框架下进一步开展技术合作和联合项目，为新加坡政府机构和企业深化沿线伙伴关系，以及探索数码贸易、物流和相关服务商机创造机会。

官维文接受《联合早报》采访时说，战争导致世界多地的贸易路线受干扰，“中间走廊”作为替代货运路线的战略意义随之增加。

中间走廊货运量从2022年至2025年 增长逾五倍

哈萨克斯坦官方数据显示，中间走廊货运量从2022年至2025年增长超过五倍，2025年达450万吨至470万吨；集装箱货运量同比增长36％，达7万6900个20英尺标准箱。

不过，货运量快速增长也可能加剧运力和通关瓶颈。官维文指出，由于走廊横跨多个海关辖区，各国采用的标准和程序不一，新加坡可凭借中立方的角色，分享海关管理、数码贸易和跨境贸易便利化经验，协助沿线国家协调相关标准，从而提高货物跨境流通效率。

他解释，这项合作并非直接推动货物经中间走廊运往新加坡，而是为新加坡企业参与沿线数码贸易、物流和相关服务项目创造机会，并以中亚作为进一步拓展区域业务的平台。

“新加坡企业应以开放态度看待中亚区域，尤其是哈萨克斯坦。这里的机会肯定不只限于贸易和物流。”

第二份合作协议为两国在水资源领域展开更深入的技术和机构合作搭建平台，包括开展联合项目和交流专业知识。

根据协议，哈萨克斯坦官员将到新加坡考察，了解我国水务管理模式。交流课题可能涵盖水资源可持续发展、无收益水管理、防洪、水循环再利用和数码化。

哈萨克斯坦水资源与灌溉部长努尔詹·努尔日吉托夫（Nurzhan Nurzhigitov）受访时说，新加坡在水资源管理方面拥有丰富经验，哈萨克斯坦希望借鉴我国的相关做法。

他说，哈萨克斯坦目前面对气候变化、气温上升和水资源总体减少等挑战，部分水务设施也须翻新，并加快数码化和人工智能的应用。

李资政星期一（24日）起对哈萨克斯坦进行正式访问，先后到访阿拉木图和阿斯塔纳。他星期一飞抵哈萨克斯坦后，与当地商界代表，以及在哈萨克斯坦运营的新加坡企业交流。李资政指出，新加坡企业看到了商机，也希望进一步开拓这个对他们而言，崭新且不完全熟悉的市场。

李资政说：“两国政府关系良好，并希望营造有利于企业深化合作的环境，这让他们（企业）感到安心。”

他星期三在阿斯塔纳分别会见总统托卡耶夫和总理别克捷诺夫，并获托卡耶夫颁授哈萨克斯坦一级友谊勋章。

李显龙资政(（左）获哈萨克斯坦总统托卡耶夫颁发哈萨克斯坦一级友谊勋章。友谊勋章是哈萨克斯坦的国家勋章之一，表扬为促进和平、友谊与合作作出贡献的人士。（海峡时报）