两名在本地手机店工作的马来西亚籍男子，涉嫌利用工作之便盗用顾客Singpass账户，在顾客不知情的情况下开设超过160个付款系统LiquidPay的户头。警方与政府科技局联手调查后，将两人逮捕。

新加坡警察部队星期三（8月26日）深夜发文告说，两名男子分别为25岁和47岁，星期二（25日）因涉嫌参与有组织的Singpass户头盗用被捕。受影响者包括新加坡公民和工作准证持有者。

警方网络指挥处在政府科技局属下Singpass数码身份信任与安全组的协助下，于上星期五（21日）至这个星期二展开行动，追查涉案团伙成员，最终逮捕两名男子。

调查显示，两人都是本地一家手机店的职员，涉嫌趁工作时接触顾客Singpass户头之际下手。

在一起案件中，其中一名涉案男子在顾客购买新的SIM卡时，涉嫌主动提出替顾客更新Singpass户头所绑定的手机号码，以便在顾客毫不知情的情况下，利用其身份开设LiquidPay户头。

警方进一步调查后，又发现另外171名新加坡公民和外籍劳工的Singpass户头与同一活动有关。这些涉嫌通过欺诈方式取得的Singpass户头，被用来注册超过160个LiquidPay户头，户头持有人都对此不知情。

警方说，自今年3月以来，至少20名新加坡公民和工作准证持有者，因为名下LiquidPay户头被发现接收来自不同诈骗案的赃款而接受调查，总额高达11万零63元。初步调查显示，其中一些人可能不知道有关LiquidPay户头被开设，也不知道户头的用途。

所有受影响的LiquidPay户头目前已被冻结。

两名男子将于星期四（27日）被控上法庭。根据《刑事法典》，协助他人保留犯罪所得一旦罪成，可被判最长10年监禁或罚款最高50万元，或两者兼施。

警方也继续调查自愿交出Singpass登录资料的新加坡公民和工作准证持有者。根据《滥用电脑法令》，若为了协助犯罪而披露Singpass登录资料，一旦罪成可被判最高1万元罚款，或最长三年监禁，或两者兼施。

警方提醒公众，切勿为了赚取快钱，把Singpass户头或登录资料交给他人，也不要向陌生人透露Singpass密码或双重认证资料。这些资料可能被用来开设银行户头、电子钱包、加密货币户头或申请手机线路，并进行非法活动。