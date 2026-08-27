电商平台Shopee商品页面出现未经作者同意制作的人工智能宣传视频，不仅把青年恐怖小说包装成儿童欢乐冒险故事，还擅自改动封面。本地作家谢诗敏担心，相关内容误导消费者之余，也会损害创作者声誉。

谢诗敏（30岁）日前接受《联合早报》访问时说，她今年3月在Shopee首页看到自己的小说“Ghost Hunters of Geylang”被推荐，点入商品页面后，看到一段自动播放的AI生成视频。

这些AI视频虚构书本中不存在的内容，将原本的恐怖故事改成冒险题材。（受访者提供）

她说，视频中的AI虚构女子把小说内容说成一群孩子在芽笼捉鬼的轻松冒险故事，还出现虚假的书籍内页预览和插图，但故事实际上涉及危险、创伤等较沉重课题。

在视频中，书本的名字出现漏字的情况，图片中女子手持的剑也被AI改为其他物体。（受访者提供）

“这些书主要面向约13岁至18岁的青少年，小学生即使看得懂文字，也未必能理解较深层的主题，甚至可能被吓到。”

她担心家长或年幼读者受视频误导，买书后发现货不对办，继而留下负面评价。

“我也担心别人会以为我的作品是用AI写的，但事实并非如此。”

视频也改变小说封面，包括把角色手中的剑改成其他形状。谢诗敏形容，看到自己和设计师投入心血完成的作品被AI扭曲，“非常愤怒”。

“创作者花几年时间打磨一件作品，却让AI生成一个扭曲的版本，像是在告诉我们，创作者的作品根本不重要。”

她说，事发前并不知道Shopee会在商品页面加入AI视频，平台也没有向她征求同意。

她通知出版社Epigram Books后，出版社向Shopee举报有关视频。不过，谢诗敏本人没有收到Shopee解释。她8月20日再查看时，发现原视频虽已被替换，却出现另一段AI视频，画面让封面女子赤脚在不明街道奔跑，字幕也出现乱码。

直到8月25日傍晚，她再查看时，有关视频才终于下架。

至今有五六名作者向出版商反映类似情况

Epigram Books答复《联合早报》询问时说，今年3月接获谢诗敏通知后，首次发现这类问题。至今已有五六名作者反映类似情况，超过10个商品页面受影响。

出版社指出，有关视频的问题包括错误介绍故事简介、适读年龄、目标读者和作品基调，部分也擅自修改封面。出版社从3月起向Shopee反映，但被要求逐一举报每个受影响页面，至今已举报超过10个。

Shopee上星期六（8月22日）联系出版社，并着手移除不准确视频。

出版社说，卖家后台目前可以关闭AI生成图片，却没有相同功能关闭AI视频，希望平台未来让卖家自行移除或关闭AI视频，并在使用AI生成内容前征得卖家同意。

谢诗敏则认为，电商平台不应使用AI替创意作品制作宣传内容，并批评平台处理投诉反应缓慢。

Shopee回应《联合早报》询问时说，商品视频功能于去年底推出，旨在提供更多商品信息，协助消费者作出购买决定。平台上的商品视频可能包括用户提供的内容，其中也可能包含AI生成内容。

Shopee说，平台设有机制侦测和处理可能不安全或违反政策的视频，并鼓励卖家举报有疑虑的视频。平台将继续改善流程，确保商品视频能提供有用信息，同时适当呈现卖家及商品。

不过，Shopee没有回应卖家会否在AI视频出现前获得通知、是否须征得卖家同意，以及卖家为何无法自行删除或取代有关视频。