新加坡警方星期四（8月27日）证实，已接获针对铁矿石贸易商Radiant World的报案，并正在进行调查。

不过，警察部队答复《联合早报》询问时，并未透露报案的具体内容。

彭博社星期四报道，新加坡警方上星期突击搜查Radiant World在本地的办公室，并向公司一些员工问话。

Radiant World向彭博社说，公司正与有关当局配合，“在相关程序仍在进行之际，不宜进一步置评”。公司也说，不会通过媒体就公司事务进行评论。

总部设在新加坡的Radiant World近期卷入发票问题风波，多家银行据报冻结其账户，部分交易商和矿业公司也暂停或限制与公司的交易。

彭博社7月31日率先报道，多家大宗商品交易商因担心Radiant World提交给银行的发票可能无效，而限制或暂停与公司的交易。路透社同日报道，部分金融机构也开始评估与Radiant World有关的风险。

不过，上述消息均来自匿名人士，相关银行和交易商没有公开证实。

Radiant World当时发表声明，指有关指控“不准确且毫无根据”，并说公司一直遵循最高的商业和法律标准开展业务，也遵守贷款机构的所有尽职调查要求。

彭博社8月6日报道，多家银行已冻结Radiant World的银行账户，另有经纪商暂停公司的交易账户，而多家矿业公司已将这家公司从获准交易的交易对手名单中移除。不过，有关消息均来自匿名知情人士，相关银行、交易商及矿业公司没有公开证实。

到了8月15日，事件传出受到美国监管和执法机构关注。彭博社引述知情人士称，美国司法部正调查涉及Radiant World的交易，美国商品期货交易委员会也在审查涉及公司及其债权人的交易。Radiant World当时则表示，没有接获美国当局展开调查的通知。

彭博社8月19日报道，Radiant World已开始裁减营运人员。

Radiant World总部设在新加坡，并在迪拜、上海、孟买、伦敦、日内瓦和美国康涅狄格设有办事处，主要从事大宗商品贸易，是全球主要铁矿石交易商之一。