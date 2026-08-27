警方在为期两周的全岛执法行动中，调查231名涉嫌充当诈骗分子或钱骡的男女。他们相信涉及超过721起诈骗案，造成的损失超过410万元。

新加坡警察部队星期四（8月27日）发文告说，网络指挥处和七大警署的执法人员，于8月13日至26日展开执法行动。

年龄介于15岁至76岁的149名男子和82名女子在行动中助查，他们涉嫌在案件中扮演诈骗分子或钱骡的角色，涉及的诈骗类型主要包括电商、网络钓鱼、求职、冒充政府官员、投资和幸运抽奖等骗局。

警方正针对欺骗、洗钱，以及无执照提供付款服务等罪名调查这些人。

根据《刑事法典》，欺骗一旦罪成，可被判最长10年监禁外加罚款；根据《贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）》，洗钱一旦罪成，可被判最高10年监禁或50万元罚款，或两者兼施。根据《付款服务法令》，无执照经营付款服务可被判最高12万5000元罚款或最长三年监禁，或两者兼施。

警方也指出，诈骗分子以及诈骗团伙成员或招募人员，可面对6下至24下的强制鞭刑。

协助诈骗分子洗黑钱、提供手机SIM卡或Singpass登录资料的钱骡，则可能面对最高12下的酌情鞭刑。

警方提醒公众，任何被发现与这类犯罪有关的人，都将被追究责任。

此外，在设施限制框架（Facility Restriction Framework）下，涉及钱骡相关罪行者，无论正接受调查并被评估为高风险，或已受到警告、被罚款、被控或被定罪，其银行服务及手机线路使用均可能受到限制，防止他们继续协助诈骗活动。