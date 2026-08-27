武吉班让轻轨将在9月20日和27日两个星期天，全天暂停服务，以配合轻轨系统更新的最后阶段工程。乘客可改搭其他巴士，或使用接驳巴士服务出行。

陆路交通管理局星期四（8月27日）在脸书发文说，全天暂停服务可让工程团队进行相关工程，同时减少额外调整服务的需要。

武吉班让轻轨更新计划预计今年底完成，这两天也将是计划完成前最后两次全天暂停服务。陆交局说，更新工程完成后，将进一步提高轻轨系统的可靠性，为乘客提供更稳定的服务。

服务暂停期间，受影响乘客可改搭922号、972号和976号巴士往返受影响轻轨站，或每五至10分钟一班的接驳巴士B。

接驳巴士沿轻轨站行驶，从蔡厝港站往武吉班让站，经过柏提站，再返回蔡厝港站。接驳巴士票价与轻轨相同。

陆交局感谢乘客的耐心与配合，并呼吁乘客提前规划行程。

根据陆交局8月中旬公布的最新地铁可靠度数据，由SMRT经营的武吉班让轻轨可靠度有所改善，从6月每行驶29万3000公里发生一起延误超过五分钟事故，提高到7月的44万1000公里。

不过，武吉班让轻轨的表现仍逊于新捷运经营的盛港—榜鹅轻轨。后者的平均故障间隔公里数从6月的89万2000公里，微增至7月的89万8000公里。