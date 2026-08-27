尼泊尔与中国西藏交界部分地区发生严重洪灾和泥石流，我国外交部发布旅游通知，提醒在尼泊尔的新加坡公民保持高度警惕，避开受灾地区，留意当地新闻并听从当地政府指示。

外交部星期四（8月27日）在官网发通知说，新加坡公民应避开受洪灾影响的地区，包括拉苏瓦（Rasuwa）、努瓦果德（Nuwakot）、塔丁（Dhading）、廓尔喀（Gorkha）和奇特旺（Chitwan），并远离河流、河岸、桥梁和低洼地区。受影响地区的道路、交通、通讯和基本服务可能受到干扰，在当地的国人出行前应先了解道路和天气情况。

外交部呼吁前往尼泊尔或旅居当地的新加坡公民，通过外交部电子登记系统（eregister.mfa.gov.sg）登记资料，并购买全面的旅游保险。他们同时应与家人、酒店、徒步旅行公司、导游或当地旅游经营者保持联系。

身在尼泊尔的新加坡公民若需领事协助，可联系我国驻新德里高级专员公署24小时紧急热线（+91-981-020-3595），或外交部24小时值勤办公室（+65 6379 8800／8855）。

尼泊尔与中国西藏交界的喜马拉雅山脉地区星期三（26日）发生大规模山体崩塌，泥石体坠入河道后，引发尼泊尔一侧严重洪灾。

根据中国官方通报，西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害已导致三人遇难、558人失联，其中包括260名外籍人员。