国家公园局为控制乌鸦数量在文礼设置捕鸦陷阱，岂料一只冠斑犀鸟误闯其中，与一群乌鸦困在笼内。公众发现后担心犀鸟受惊，国家公园局接获通报后，于当天将它救出，经检查确认状况良好后，在裕廊中央公园放生。

这起事件发生在星期二（8月25日），地点是文礼通道第179座组屋附近。

公众卢家祥（40岁，工程师）告诉《联合早报》，他当天经过时听见现场传来很响亮的鸟叫声，随后发现一个大型捕鸟笼里面，除了多只乌鸦，竟还有一只冠斑犀鸟。他也看到其他公众站在笼子附近拍照。

从卢家祥提供给《联合早报》的视频和照片可见，捕鸟笼外围拉起橙色安全网，笼内可见多只黑色乌鸦，其中也有一只黑白相间、拥有明显大型鸟喙的冠斑犀鸟。

从卢家祥提供给《联合早报》的视频和照片可见，捕鸟笼外围拉起橙色安全网，笼内可见多只黑色乌鸦，其中也有一只黑白相间、拥有明显大型鸟喙的冠斑犀鸟。（受访者提供）

卢家祥说，当时不少乌鸦不断在笼内飞来飞去，现场相当嘈杂。冠斑犀鸟也不时在乌鸦之间飞动，过一阵子才停下来休息。

“它看起来有些紧张，我当时很惊讶，为什么犀鸟会和一群乌鸦一起困在里面。我猜它可能是不小心飞进去的。”

他一度担心犀鸟长时间与群鸦同处笼内是否会有危险。卢家祥没有亲自联系当局，不过一名在脸书群组看到相关画面的网民随后私讯他，称会通知国家公园局。

公园局：接获通报当天取出犀鸟

国家公园局野生动物管理高级署长侯俊明答复《联合早报》询问时证实，当局8月25日接获通报，指文礼通道第179座组屋一个捕鸦陷阱内出现一只冠斑犀鸟（Oriental Pied Hornbill）。

国家公园局野生动物管理高级署长侯俊明答复《联合早报》询问时证实，当局8月25日接获通报，指文礼通道第179座组屋一个捕鸦陷阱内出现一只冠斑犀鸟。（受访者提供）

工作人员当天就将犀鸟取出，经检查确认它情况良好，之后在裕廊中央公园放生。

侯俊明也解释，家鸦（House Crow，学名Corvus splendens）并非新加坡原生物种，属于入侵物种，会威胁本地生物多样性。乌鸦护幼性强，在认为幼鸟受到威胁时也可能攻击居民，同时会造成噪音、环境脏乱和卫生等问题。

侯俊明说，捕鸦陷阱是当局控制部分地区乌鸦数量的措施之一，目前全岛多个地点都有设置。笼子设有遮蔽区供鸟类避晒，里面也会放置饮用水；被捕获的乌鸦每天最迟会在当天结束前由工作人员取走。

公园局呼吁，公众若发现捕鸦陷阱内误困乌鸦以外的鸟类，可拨打24小时动物应对中心热线1800-476-1600通报。