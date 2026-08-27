因涉嫌窝藏非法逗留者，三名印度籍男子星期四（8月27日）被控上法庭。

三名被告分别是帕蒂尔（Patil Shubham Bhagwan，27岁）、拉迪（Laddi，31岁）和钱布勒（Chumber Dheeraj Kumar，36岁），各面对一项抵触《移民法令》的控状。

移民与关卡局星期四发文告说，帕蒂尔涉嫌在2025年9月至2026年4月，让19岁印度籍男子夏尔马（Sharma Kartik）住在菜市路的一个单位。

夏尔马的探访准证自2025年9月8日过期后，一直非法滞留本地。他较早前被判罚款4000元，之后遭遣返，并禁止再入境新加坡。

拉迪则被指在2025年12月至2026年5月，让31岁印度籍男子古尔杉（Gulshan）住在义顺环路的一个单位。古尔杉的探访准证自2023年4月5日到期后，一直非法逗留本地。

古尔杉被判坐牢16周和鞭打三下。他服刑后遭遣返，并禁止再入境新加坡。

钱布勒则涉嫌在今年5月至8月，让36岁印度籍男子辛徒（Sidhu Harpreet Singh）住在惹兰鲁马丁宜（Jalan Rumah Tinggi）的一个单位。辛徒的探访准证今年4月30日到期，之后非法逗留本地。他较早前被判罚款4000元。

三人面控后表示有意认罪，案件的认罪聆讯定在9月进行。

移民局强调，当局严正看待窝藏逾期逗留者和非法入境者的行为。有意出租房屋者必须履行查核义务，核实外籍租户的移民身份，确保对方合法逗留新加坡。

根据《移民法令》，任何人在明知或罔顾对方身份的情况下，窝藏逾期逗留者或非法入境者，一旦罪成，可被判监禁六个月至两年，以及罚款最高6000元。

至于逾期逗留者，若逗留少过90天，可被判罚款最高4000元，或不超过六个月监禁，或两者兼施；超过90天，可被判坐牢不超过六个月，以及至少鞭打三下。