男子与家人外出时，不甘父亲遭“仇家”用雨伞突袭攻击，冲上前将对方推倒，导致对方头部撞地，抢救两天后伤重过世。

被告叶福隆（37岁）承认一项蓄意伤人导致重伤的控状，星期四（8月27日）早上被判坐牢九个月。

这起事件发生在2025年5月25日早上8时47分，地点在实龙岗路上段与武士革路（Wolskel Road）的交界处。

案情显示，死者是78岁的吴金英，他生前与被告父亲有过节，双方过去曾发生过多次争执。

案发当天早上8时47分，被告与家人外出，行经案发地点时，死者突然从被告父亲身后窜出，挥动雨伞袭击被告父亲的头部。

被告见状，立刻冲上前一把抓住死者，猛力将他推向人行道。

死者被推倒后头部撞击地面，随即倒地不起。被告的姐妹见状，不久后拨电话报警。被告的行为被路过车子的行车记录器拍下。

死者事后被送往陈笃生医院急救，他当时意识不清，电脑断层扫描显示他的脑部急性颅内出血，颅骨大面积骨折，处于昏迷状态。

死者因伤势过重，在医院挣扎两天后，于2025年5月27日下午2时零6分过世。验尸报告显示，他的死因为头部伤势。（人名译音）