58岁无业男闯入芽笼公寓卧房躲在床底，租户发现后上前质问并阻止他离开，岂料他却抽出美工刀与剪刀恐吓，警员到场后还从他身上搜出冰毒与吸毒器具。

被告文森特（Vincent Tony），案发时无业。他星期三（8月26日）承认两项毒品相关罪名及一项刑事恐吓罪，被判坐牢2年6个月又3周。

案情显示，2026年1月8日晚上7时许，被告潜入芽笼16巷一处未上锁的公寓单位，并溜进一名27岁越南籍男租户的卧房内。

晚上7时20分左右，受害者返回住处，走近卧房时发现房门半掩，且被一张桌子挡住。他透过门缝看到房内一片狼藉，于是进入房间拍照，准备传给室友确认是否为其所为。岂料，受害者随后赫然发现被告躲在床底下。

受害者见状立即离开卧室并联系同事求助。待同事赶到时，被告已从房内出来企图逃离，受害者赶忙关上大门阻止他离开。

被告见逃跑无门，竟从斜挎包中掏出一把美工刀朝受害者挥舞，并威胁要伤害他，企图威吓受害者开门。受害者的同事赶到后，从被告手中夺走美工刀。

不过，被告紧接着又从斜挎包中取出一把剪刀，双手握住剪刀并指向受害者，再次威胁要伤害他。

所幸受害者与同事合力夺下剪刀并当场将其制伏。警方接获通报后到场逮捕被告。

警方随后从被告身上搜出一包结晶状物质。经卫生科学局化验确认，这个物品重约4.41克，含有至少2.97克甲基苯丙胺（俗称冰毒）。被告承认毒品是供自己吸食的。

警方还在他身上搜出一个自制绿色水烟壶及一片铝箔，被告承认这些均是用于吸食冰毒的工具。

回家惊见陌生人 受害者：吓得魂飞魄散

下班回家惊见陌生人躲在床底，受害者至今仍心有余悸。

《新明日报》记者星期三晚上前往案发地点，发现是一座旧式公寓三楼的一个单位。

受害者阮先生（28岁，建筑工人）受访时说，虽然事发至今已过去大半年，但他依然记忆犹新。当时他下班回到住处，发现卧室房门被物品挡住，进房后竟赫然惊见一名陌生男子躺在床底，吓得他魂飞魄散。

“当时整个房间一片狼藉，看到他时我真的很害怕。我们房里的物品都被乱翻过，他还动了我们的酒瓶和酒罐。”

阮先生形容，事发时被告一度走到窗边想要跃下逃离现场，但发现单位在三楼而作罢。

完整报道，请翻阅2026年8月27日的《新明日报》。