驾驶被指在万礼火化场撞上猴子后，不仅没有停下，还直接扬长而去。关爱动物研究协会指，靠近绿地和自然保护区时，应减缓车速。

这起事件发生在8月13日下午3时11分左右，地点是万礼火化场。

目击者林女士受访时说，她看到一群猴子在抢食，于是拿出手机去拍视频，想要回家分享给孩子看。岂料，突然一辆车子行驶过来，车速相当快，还撞上一只猴子。

“车子从停车场开出来，驾驶没有放缓车速，我自己都吓到闪开。”

她指出，一只猴子被撞倒，在地上打滚了几圈后，就快速跑走，其他猴子也都被吓跑。

“司机撞上猴子后，没有刹车或下车查看，就直接离开了。”

事后，林女士也将视频放上STOMP。

关爱动物研究协会联合首席执行长卡莱受访时说，事发地点毗邻绿地和自然保护区，野生动物经常会横穿马路，驾驶行驶在该区域时，应该减缓车速。

他也提醒，公众切勿停车喂食动物，这会导致动物在路边或路上觅食。

若看到动物在路上出现，司机不要认为动物会自行让路，驾驶员应减速，并轻声鸣笛，示意动物让路。若是撞到动物，可联系关爱动物研究协会97837782，或是联系国家公园局。