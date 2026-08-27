放下30多年的铁板烧摊位生意仅三个月后，还没觅到新地点重开，七旬摊主却在睡梦中离世。

《新明日报》今年4月报道，位于岗沙路（Gangsa Road）第163座组屋咖啡店，已经营22年的老字号“163铁板烧”因成本上涨压力，于今年5月10日结束营业。

岂料结束营业仅三个多月，“163铁板烧”摊主蔡两溪于上星期天（8月23日）与世长辞，享年71岁。

与他携手走过40年婚姻的遗孀黄春花（73岁）星期三（26日）在灵堂受访时说，丈夫数十年前曾因心脏问题开始服用药物，这么多年来身体一直没有大碍。

“其实摊位结束营业后，经友人介绍，丈夫也在三巴旺一带的夜市帮忙卖鸡排。”

她说，丈夫离世前一天才说，卖鸡排的工作打算只做到本月底，没想到竟撒手人寰。事发当天，丈夫原本应该去三巴旺工作，但到了早上10时都没起床。

“我不以为意，只是关了房间的冷气。中午的时候，我去问他午餐要吃什么，结果触摸他的时候，发现已经没有体温了。”

黄春花说，丈夫离世一周前才询问“163铁板烧”摊位的情况，说他非常想念。“也有很多人打电话来问，我们也确实想重新开业，可惜没有机会了。”

她说，丈夫在80年代向亲戚学习如何制作以及售卖铁板烧，一卖就是30多年。他们曾物色金文泰一带咖啡店，想在他们初创业时的地点重新营业，但暂时无空缺。

《新明日报》曾报道，夫妇俩从1989年开始卖铁板烧，起初在金文泰5道第378座组屋，之后于2004年搬到岗沙路的摊位。

完整报道，请翻阅2026年8月27日的《新明日报》。