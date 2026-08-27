企业应该检讨工作流程，再考虑如何运用人工智能促进工作自动化。如果一个流程本身存在问题，采用人工智能只会使这个有问题的流程运行得更快，而没有多大价值。

数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪，星期四（8月27日）在新加坡产业发展商公会（REDAS）讨论数码未来的研讨会上指出这点。

他在致辞时说，许多人工智能（AI）投资难以取得回报，问题往往不在技术本身，而在于企业是否做好采用AI的准备。“购买一个AI工具很容易，但要改变一个机构的运作方式却困难得多。”

陈杰豪提出三个原则：首先，企业须先明确想达成的商业成果，而不是先问AI可以用在哪里；二，缩小高层愿景与基层实际情况之间的差距，让最了解工作流程的员工参与重新设计流程，同时改善数据、打破不必要的部门壁垒；三，让员工参与转型，帮助他们了解AI可如何提升工作效率、帮助他们培养新技能，继续发挥价值。

他也强调，数码转型不能只停留在个别企业，因为“建成环境是高度互联的体系，开发商、顾问、承包商、供应商、设施管理者和科技企业对最终成果都有影响”。

陈杰豪说，开发商不只是科技使用者，也是市场塑造者。每个项目的要求、衡量指标和奖励机制，都会影响整个生态系统的投资方向。政府同样扮演着重要角色，公共部门也是新加坡最大的开发商之一，涉及地铁、组屋及工业园区等项目。

“如果采购只着眼于前期成本，企业就较没意愿投入资源进行系统整合、协作，以及提升设施的全使用周期表现。”

陈杰豪因此指出，政府和开发商作为项目业主，应以成果为导向进行采购，在项目早期就引入专业知识，并让各方的激励机制保持一致，为转型创造各种条件。

他也肯定新加坡产业发展商公会举行首届创新挑战赛，确认业界面对的实际问题，再引入创新者寻找解决方案。“衡量成功的标准不应只是推出多少个试点项目，而应是有多少实用方案最终成为行业日常实践。”

创新挑战赛在当天会上公布成绩，本地初创科技公司Wenti Labs从11个参赛企业中脱颖而出。

本地初创科技公司Wenti Labs是新加坡产业发展商公会首届创新挑战赛冠军。公司联合创办人兼首席执行官欧子敬说，公司方案的一大特点是无需客户学习或使用新的应用，而是直接连接员工现有的沟通和工作渠道。（何家俊摄）

成立于2023年的Wenti Labs提供AI代理方案，协助建筑业者自动收集、整理和分析海量且零散的工程数据，包括跟进项目进度、完成报告和统计员工人数，从而减少人工输入资料的繁琐重复程序。

公司联合创办人兼首席执行官欧子敬（38岁）接受《联合早报》采访时说，公司采用的方案一大特点是无需客户学习或使用新的应用，而只要直接连接员工现有的沟通和工作渠道，例如电邮、WhatsApp及SharePoint等，让AI代理进入和接管现有工作流程。

他打趣说：“不要把我们看成一家科技公司，我们只是一家‘实习生公司’。因为事实上，假设你聘请10个实习生，让他们坐在办公室里只是不断输入资料，我们也只是做同样的事。”

当然，他公司用的“实习生”是AI代理，效果和效率完全不同。