不满违停罗厘被上车轮锁，七旬司机与客工宿舍保安起冲突，一怒之下从车内取出一把42公分长的生锈扳手，分别击打对方胸部及腹部。

被告岑阿发（77岁）案发时是一名罗厘司机。他星期三（8月26日）承认一项持危险武器蓄意伤人的控状。受害者则是客工宿舍的一名男保安。

根据案情，去年11月4日晚上9时许，被告驾罗厘载送几名客工到位于裕廊惹兰巴班（Jalan Papan）的Avery Lodge客工宿舍。他当时企图将罗厘停在宿舍内部车道，以便下车到附近的小贩摊位购买饮料。

值班的受害者见状告诉被告，车道只供送货及上下车使用，不允许停车，并警告被告若执意停车，他罗厘的车轮将被上锁。

然而，被告置若罔闻，依然将罗厘停下后径直离开。受害者的主管随后上前，将被告的罗厘车轮上锁。被告回来后发现车轮被锁，随即与受害者与其主管发生口角。

争执期间，被告从车上取出一把约42公分长的生锈金属扳手，并声称要破坏车轮锁。受害者回应，若被告破坏车轮锁，他就会报警，也会将被告的所作所为记录下来。

岂料，被告闻言气急败坏，竟手持扳手径直冲向两人，并挥动扳手击打受害者两次，分别击中其胸部与腹部。为防止被告继续攻击，受害者与主管奋力反抗，合力将被告制服并按倒在地，主管也趁势夺走其手中的扳手，随后打电话报警。警方赶到现场时，已有大批民众在场围观，被告当场落网。

受害者多处挫伤

受害者事后感到胸部、颈部及腹部疼痛，右上方肋骨也有压痛。他于翌日到黄廷方综合医院接受治疗，被诊断为多处挫伤，并获发三天病假。

求情：77岁仍是家中经济支柱

律师指被告虽已77岁高龄，但至今仍是家中的经济支柱，若被判入狱服刑，恐将严影响其生计，造成经济困难。

此外，被告在遭制伏过程中也受了一些伤，他是首次犯下伤人罪，案发时只是一时失去理智，无法控制情绪，希望法官能从轻发落。

控方陈词时则指，本案源于“路霸行为”，被告还使用危险武器攻击受害者，因此刑罚应起到阻吓作用，要求法官判处他至少两个半月监禁。

法官表示需要时间斟酌刑罚，案件展期至下月8日下判。（人名音译）