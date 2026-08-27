疑神台灯的电线短路，三房式组屋起火，两兄弟痛失家园，就连父母与哥哥的神主牌都被烧毁。

这起火患于星期四（8月27日）早上8时25分发生，地点是金文泰西2街第729座二楼的一个单位。

有热心读者通知《新明日报》，并拍摄多段事发时的视频。根据画面显示，单位内不断冒出浓烟，客厅已被烧得漆黑一片。

至少两辆消防车和两辆红犀牛，以及数辆警车到场。

记者走访时，屋主林秋明（69岁，清洁工）受访时说，他与弟弟同住，一家人从1979年就迁入，直到其他兄弟姐妹陆续成家搬走，如今只剩下他们兄弟俩。

他说，弟弟当技师，早上6时许就出门，他则是早上8时许上香后才出门。他透露，神台并没有蜡烛，但怀疑是神台灯的电线短路，电线连接到厨房位置。

“我去巴刹打包早餐，一回来看到整个家被烧掉了，我都傻掉了。父母和哥哥的神祖牌都设在客厅，过去一直开着灯都没事，不知道为什么起火，现在都烧掉了。”

林秋明说，客厅和厨房受影响尤其严重，虽然房间没有波及太多，但也无法继续住，只能暂时入住当局安排的住所。

“如果我在家，或可以及时扑灭火。至于神主牌，只能重新做过，我相信家人不会责怪。”

此外，西海岸—裕廊西集选区国会议员李智陞也于早上10时15分抵达现场和慰问居民。其间，市镇会人员也前来进行清理工作。

新加坡民防部队证实，火势涉及二楼单位厨房的物品，消防员用一支水枪扑灭火，作为预防措施，当局疏散受影响组屋约30名居民，过程中无人受伤，失火原因仍在调查中。

完整报道，请翻阅2026年8月27日的《新明日报》。