谎称手头上有一幅价值25万4400元的名画待出售，须支付佣金、转运费，以及税务等，男子不断向朋友借钱，三个月内59次索要近20万元，导致对方掏空积蓄到处借钱，还欠下大耳窿债务。

被告吴俊福（26岁，译音）承认一项欺骗控状，星期三（8月26日）被判坐牢33个月。

案情显示，受害者是一名39岁男子，他是被告的朋友。2024年8月，被告向受害者谎称自己在美国工作，手中握有一幅价值逾20万美元（约25万4400新元）的“名画”。

《新明日报》报道，由于受害者此前已借给被告8000新元，被告便称只要成功将名画卖出，就有钱还清先前的欠款。

随后，被告以卖画须先支付佣金、转运费和税费为由，在2024年8月21日至11月17日期间，先后59次骗取受害者共计19万9277元。

为让谎言显得更加逼真，被告不仅伪造并截屏自己与“卖画经纪”的对话短信，还向受害者谎称自己已变卖手表及手提电脑，甚至向女友借钱筹款，以此说服受害者继续掏钱。

受害者本身积蓄有限，他为了帮助被告，向家人和朋友，甚至大耳窿借钱。

受害者最终察觉自己上当受骗，于2025年1月20日报警。

法官下判时，也下令被告必须向受害者赔偿19万9277元，若无法偿还，则须以额外的三个月监禁替代。

完整报道，请翻阅2026年 8月 27日的《新明日报》。