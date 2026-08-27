截至星期四（8月27日）下午2时15分（尼泊尔中午12时），尼泊尔官方根据徒步旅行及旅游公司提供的初步登记记录，已确认泥石流灾区有644人失联，包括九名新加坡公民、178名印度人和127名尼泊尔人等。

尼泊尔旅游局星期四发出通告说，当地政府目前正与旅游公司、导游、地方当局和安全机构协调，核实并交叉比对上述资料。

尼泊尔博特科西河（Bhote Koshi）和特里苏里河（Trishuli）沿岸部分地区，包括拉苏瓦（Rasuwa）、努瓦果德（Nuwakot）、塔丁（Dhading）和廓尔喀（Gorkha），星期三（26日）早上约8时30分发生毁灭性泥石流洪灾。尼泊尔文化、旅游与民航部、尼泊尔旅游局、当地旅游警察及旅游业相关利益者，目前正协调核实身处或途经受灾地区的游客和旅行者的下落及安全状况。

通告也指出，博特科西河和特里苏里河沿岸四个县的河边地区受损严重，其他地区未受影响，吁请各方保持冷静，关注最新消息，并遵守官方安全指示。

以下是泥石流洪灾中失联的尼泊尔公民及外籍人士人数：

印度：178人

尼泊尔：127人

美国：65人

乌克兰：53人

马来西亚：51人

澳大利亚：35人

英国：33人

加拿大：25人

新加坡：9人

德国：8人

俄罗斯：8人

拉脱维亚：6人

南非：6人

日本：5人

新西兰：5人

法国：4人

比利时：3人

西班牙：3人

意大利：2人

爱尔兰：2人

哈萨克斯坦：2人

荷兰：2人

葡萄牙：2人

白俄罗斯：1人

保加利亚：1人

芬兰：1人

匈牙利：1人

以色列：1人

立陶宛：1人

菲律宾：1人

塞尔维亚：1人

瑞典：1人

瑞士：1人

总计：644人