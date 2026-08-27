一对夫妻在家中饲养的四只宠物狗从大门溜出，围攻住家外由一名女佣牵着路过的拉布拉多犬；事后调查揭发两人无执照非法养狗，狗儿数量也超过规定，被法院罚款。

被告郑伟源（52岁）和廖慧丽（51岁）分别面对五项和九项抵触《动物与禽鸟（养狗执照与管制）条例》的控状。

郑伟源星期二（8月25日）承认其中三项罪名，廖慧丽则承认其中两项。法官把余项纳入考量后，判郑伟源罚款5400元，廖慧丽罚款3100元；同时得赔偿受害狗儿与狗主约4065元的医药费。

案情显示，这对夫妻饲养两只罗威纳犬（Rottweiler）和两只卡斯罗犬（Cane Corso）。

2024年1月9日晚上9时许，另一户人家的女佣在勿洛一带的私宅区牵着一只拉布拉多犬遛跶。女佣在经过信立路（Sennett Road）时，被告所饲养的四只狗私自从屋内溜出。

这四只狗随即与拉布拉多犬打斗，双方狗主赶到现场后，在各自女佣的协助下，把四只狗与拉布拉多犬分开。

拉布拉多犬的颈部有一道长9厘米、深7厘米的开放性伤口，臀部、肩胛和耳朵也受伤；它的狗主也因脚部疼痛就医。拉布拉多犬和狗主的医疗费，分别约为3360元和700元。

狗主随后向有关当局投诉。

四只狗全属无照饲养 数量也超出规定

调查显示，这四只狗儿当中，一只完全未申请执照，另一只的执照已取消，另外两只狗儿的执照则已逾期未更新。

其中一只狗儿的执照取消，还是廖慧丽主动提出的。她曾在2020年5月联系有关当局，称家人无法与这只狗相处，决定不继续饲养它，要求当局注销执照。然而，执照注销后，她仍继续在家中无照饲养这只狗。

另外，被告饲养的狗属于特定品种，除非获得当局许可，否则一人只能饲养一只特定品种的犬只。这对夫妻违规饲养超过一只受限制品种的狗儿，也在未获得当局批准的情况下，饲养超过三只狗儿。

被告律师求情时说，被告是爱狗之人，并未非法经营养狗场，案发时狗儿溜出是因为家中大门故障，并非疏忽或鲁莽导致，恳请法官轻判。（人名译音）