人工智能日益普及，在背后支撑大量算力的数据中心将更耗电，也更容易发热。新加坡推出全球首个针对热带地区数据中心的液冷标准，推动业界以更节能的方式为设备降温，整体能耗可减少超过30%。

资讯通信媒体发展局与新加坡企业发展局星期四（8月27日）发布联合文告，宣布推出热带数据中心液体冷却技术SS726新加坡标准（Singapore Standard）。

文告指出，SS726由资媒局和企发局通过新加坡标准理事会，与业界共同制定。这项标准连同“热带数据中心标准”和“数据中心IT设备能效标准”等国家级标准，将完善资媒局的《绿色数据中心路线图》，推动数据中心往更节能的方向发展。

数据中心是支撑人工智能（AI）系统运行的重要基础设施。随着AI应用日益普及，数据中心须处理越来越庞大且密集的运算工作，中心设备产生的热也随之增加，因此需要更高效的冷却方式。

用液体为硬件晶片降温 能耗可降逾三成

比起传统的空气冷却技术，液冷利用液体为硬件晶片降温，可使数据中心整体能耗降低超过30%。不过，热带地区高温潮湿，设备也更容易出现腐蚀等问题，影响冷却效率和系统可靠性。

SS726因此在现有液冷国际标准的基础上，进一步针对热带气候的运行条件制定规范，把高温潮湿环境下可能面对的问题，纳入液冷系统的设计和运作考量。标准也提供测量和优化用水的建议，以提高用水效率。

这套标准也为数据中心业者提供技术指南，协助他们设计、部署和运行各类液冷系统，并把液冷系统与现有采用空气冷却的数据中心结合使用。

资媒局副局长谢爱玲说，随着人工智能和其他先进运算所需的功率越来越高，液冷技术也越发重要，既能应付更高的功率密度，也能提高冷却效率。

企发局标准与认证总署长（品质评定与标准和认证管理）蔡秀菊说，SS726可为数据中心业者、技术供应商和客户提供可信赖的标准，让他们针对热带环境设计、部署和扩大液冷系统应用时，有明确规范可循，确保系统安全可靠。同时，新加坡也可成为未来热带市场发展可持续数据中心的重要参照。

AirTrunk数据中心创新与智能副总裁卡斯塔涅达（Jose Castaneda）也是SS726标准工作小组成员。他说，新标准有助数据中心业者在液冷设施的设计和运营方面更好地与客户协调，并推动业界建立最佳做法，让相关技术得到更广泛应用。

液冷与风冷并用 应付AI设备散热需求

新加坡国立大学机械工程系主任李宝胜教授受访时说，液体散热的能力比空气强，只需较少量的液体，就能有效为高功率设备降温。

不过，新加坡天气炎热潮湿，采用液冷也面对一些挑战。例如，水汽凝结、设备腐蚀，以及微生物和生物膜滋生，都可能影响系统稳定运作。

他说，高密度AI数据中心大多同时使用液冷和风冷。最耗电、最容易发热的部件，一般先靠液冷处理八九成的冷却工作；内存和供电设备等其他部件则继续用空气降温。

此外，液冷散热效率较高，因此同一个机柜可安装更多高功率运算设备，这对土地和电力有限的新加坡来说，意味着能更充分利用有限资源。

更长远来看，新标准也具有战略意义。李宝胜说：“新加坡无法单靠提供大量廉价土地或电力来竞争，优势反而在于打造能让新一代AI基础设施高效、安全和稳定运作的环境。”

我国政府日前宣布在第二轮数据中心提案征集中，向四家运营商各分配50兆瓦新数据中心容量。相关设施将落户裕廊岛，推动国家战略、经济与可持续发展。