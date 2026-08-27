本地一男子以空壳公司名义为15名外籍者申请工作准证，从中收取超过7万元回扣，还用赃款投资与人做生意，结果对方卷款而逃。

被告廖义骏（41岁）共面对33项包括抵触《雇用外来人力法令》和《贪污、贩毒和其他严重罪案（没收利益）法令》，以及酒驾控状。

他星期四（8月27日）对其中15项认罪，法官把余项纳入考量后，判他坐牢27个月又21周、罚款5500元、缴付5万8300元的罚金，以及吊销各级驾照34个月。

根据案情，被告原持有的公共娱乐执照被吊销，并被禁止重新申请，但他仍开设五家公共娱乐公司，以姐妹的名义注册董事。实际上，他的姐妹并未参与运营，公司完全由被告掌控。当中三家曾经营酒廊，后来都结束营业。

2023年5月，被告以其中四家公司的名义为外籍者申请工作准证，向后者收费获利。这四家公司在案发时根本没有实际业务，无需聘请员工。

被告向人力部申请工作准证时，谎称要聘请这些外籍者为“表演艺人”。每当“员工”前来领取工作准证时，被告会让对方签署虚假的工资单。

为维持工作准证，这些外籍人士每人每月会支付1300元至1800元不等给被告。一些人会直接向被告付款，一些人则通过被告指定的中间人付款。

被告会将这些人的姓名、收款日期和付款额等信息记录在手机里。案发期间，他共为15名外籍者申请工作准证，从中总共收取至少7万8900元。

投资合伙人卷走部分赃款后逃跑

2023年7月22日和8月23日，被告汇款共10万元到另一个银行户头，投资于他和一名叫谢德顺的男子的商业合资项目，这笔钱部分是赃款。这个项目涉及购买并接管一家夜店，岂料谢德顺卷款逃走。

被告为此向警方报案，并向谢德顺提起民事诉讼。

人力部在同年8月24日对被告展开调查。

被告因上述罪行在2025年11月20日被控并获得保释后，12月25日在槟榔路被发现酒驾。

调查揭露，他早前在一个圣诞派对中喝了一杯稀释的威士忌和五杯清酒。当时的酒测显示，他每呼出100毫升的气体中含有66微克酒精，超过35微克的上限。

控方指出，被告是案子主谋，以四家空壳公司为15人申请工作准证，也通过中间人收款，加上洗钱和酒驾罪行，因此促请法官判他坐牢29个月又21周至35个月又33周、罚款5500元，以及吊销各级驾照36个月。

辩护律师求情时说，被告独自犯案，并未聘请他人协助。他后来将部分款项作商业投资，对方却卷款而逃，他没有从中获利。被告选择尽早认罪，也需照顾患病的父亲，恳请法官轻判。（人名译音）