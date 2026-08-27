这个项目2024年推出以来，已温暖了超过1200名长者的心。未来，主办者计划将项目的合作伙伴机构从目前的九家增至15家，以造福更多有需要的老人。

慈善团体Equal-Ark发起“马伴身边”项目，把马匹带入疗养院，让行动不便的年长病患通过与马儿的近距离互动，重拾社交活力。

裕廊西圣若瑟之家（St Joseph’s Home）便是受益的合作伙伴之一。住户每隔一周都能体验由几匹迷你马（miniature horse）带来的“马疗”。

这些性格温顺的“动物治疗师”体积比普通马匹小，高度甚至不及成年人的腰部。四匹迷你马在星期四（8月27日）如约而至，与裕廊西圣若瑟之家的约50名长者展开了温馨亲密的互动。

Equal-Ark执行长陈欣棠受访时说，“马伴身边”（Horses by Your Side）项目约两年前推出以来，成效良好。“项目若要取得长期效应，就必须规模化、落实更精致的架构，包括招揽优秀的合作伙伴。”

为此，Equal-Ark正在探讨将“马伴身边”项目推广到李亚妹安老院和圣路加乐龄关怀（St Luke’s Eldercare Residence）等多六家乐龄机构，将合作伙伴数量增加到15个。

疗养院住户：期待与马匹互动

圣若瑟之家住户张瑞章（76岁）因一次跌倒导致行动不便，难以到处走动。他受访时表示很期待马儿到病房来“探病”。

张瑞章笑着说：“小时候，我的外婆常带我到大世界玩旋转木马，如今每当我看到这些真的马匹，会勾起不少美好的儿时回忆。我喜欢抚摸马的头，唱歌给它听。”

新加坡社区基金会（Community Foundation of Singapore）也在星期四邀请20多名捐赠者与潜在捐赠者到圣若瑟之家参观设施，并了解基金会支持的乐龄慈善项目。

新加坡社区基金会总监刘志伟答复询问时说，在2025财政年，基金会总共向290家慈善机构和受托项目拨出4400万元，创下历来新高。

这些资助用于支持多元化的社会需求，其中31.9%投向教育领域、23.3%用于医疗、13.6%致力于推动社会包容与融合、10.3%用于直接援助，另有5.4%用于乐龄福祉。其余资金则用于支持其他公益事业，包括艺术与文化遗产、体育、气候与环境，以及心理健康。

