在东陵购物中心原址兴建的新综合项目，内部将建造一座世界级千人剧院和当代艺术博物馆，在加强本地艺术基础设施的同时，也为艺术家和观众拓展更多机会。项目预计将于2030年落成。

文化、社区及青年部长兼教育部第二部长梁振伟星期四（8月27日）在今年的艺术赞助奖颁奖礼上，宣布这项消息。

超过四层的新剧院总面积约9万8000平方英尺，三层观众席有1000个座位，将满足本地这一规模场地的需求，除了可举办戏剧和音乐剧，也可用于舞蹈和音乐演出，支持各种传统及当代表演艺术，并在本地艺术领域创造从剧场技术到艺术管理等方面的就业机会。

新剧院旨在把艺术带入人们生活、工作和休闲的日常空间，是一座专门建造的镜框式舞台剧院（proscenium theatre），也将成为新的世界级表演艺术场地。

梁振伟说：“从政府的角度来看，我们认为这是一个契机，既能打造一座与全球紧密相连的剧院，又能使其深深植根于新加坡充满活力的艺术界。”

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国家艺术理事会指出，剧院的规模和设施将支持不同艺术形式的大型制作，为本地及国际作品提供额外演出场地，并加强新加坡举办国际巡演制作的能力，同时支持本地艺术团体。

目前新加坡主要表演艺术场地中，维多利亚剧院和音乐厅约有600个座位，而滨海艺术中心剧院和音乐厅则拥有超过1600个座位。

新的剧院将坐落于东陵购物中心旧址重建的综合用途发展项目内，集零售、办公、康养及文化空间于一体。

由于乌节路一带拥有超过30家酒店、40座购物中心和50家旗舰店，这座处于市中心且交通便利区域的剧院也有望接触更多访客，让观众有更多机会欣赏多元的本地及国际演出。

剧院由新加坡房地产投资及开发商Pacific Eagle Real Estate（PERE）出资和兴建，并获得文化、社区及青年部和国家艺术理事会的支持。在项目落成后的首20年租期内，PERE将全额免除剧院的基本租金，降低文化艺术项目的运营与维护费用。

艺理会即将发出意向书（EOI）招募剧院运营者；博物馆则由陈江和艺术基金会（Tanoto Art Foundation）管理。

这也是首次有剧院和博物馆项目在市区重建局的策略发展项目奖励计划（Strategic Development Incentive Scheme）的支持下建造。























